Diadalmámor és totális összeomlás - ez maradt a 2018-as parlamenti választás után. Magyarország tehát egyrészt olyan, mint volt immár nyolc évig, eközben mégis egészen más lett, mint április 8-án reggel volt. A nagy kérdés most az: hogy jutottunk idáig, és mi jön most. Igyekszünk válaszokat találni.

Alexander Shlyk a hétfői Népszavának azt mondta, közel egy évvel az április választások után ismét Magyarországon járt az EBESZ. Kiderült, a magyar kormány meghívására érkeztek, hogy bemutassák a választások után készült jelentésüket. A legfontosabb megállapításaik között van, hogy „a választásokat az állam és a kormánypárt véleményének jelentős átfedése jellemezte, amely aláásta, hogy a többi párt egyenlően mérettesse meg magát.

Megállapítottuk, hogy a választás retorikája olykor megfélemlítő és idegenellenes volt.”

Úgy találták, hogy gyakran a média is elfogult, és a kampányfinanszírozás is homályos. Ez utóbbi kettő pedig különösen rossz hatással volt a politikai vitára. „Ugyanakkor azt is láttuk, hogy igenis volt verseny, az embereknek volt választása, voltak alternatívák. A szavazás technikai lebonyolítása is teljesen profin és átláthatóan zajlott.”