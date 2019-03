Tavaly októbertől március 4-ig országszerte 338 esetben alkalmazott helyszíni figyelmeztetést a rendőrség „életvitelszerű közterületi tartózkodás” szabályainak megsértése miatt, tudta meg a Népszava az Országos Rendőr-főkapitányságtól. A hétfői lapszámban azt írják, ez azért figyelemre méltó, mert már január elején 298 helyszíni figyelmeztetésnél tartottak, vagyis a jelek szerint a leghidegebb hónapokban csökkent a büntetési kedv.

Hozzáteszik, ez azt is jelentheti, mintha már a rendőrség is belátta volna, nincs értelme azért bírságolni valakit, mert az utcán él. A szigor enyhülésére utal az is: januárig 10 hajléktalant állítottak bíróság elé azért, mert az utcán élt, azóta viszont egyetlen embert sem.

A szabálysértési törvény tavaly őszi módosítása, a hajléktalan lét tiltása, büntetése – a kormányzati állítása ellenére – nem „segített” az otthontalanokon. „Március 11-én országosan 82 százalékos volt az éjjeli menedékhelyek kihasználtsága. A februári hidegebb napokon 86-88 százalék körüli volt az arány. Ezek nagyjából megegyeznek az előző évek hasonló időszakában felvett adataival. Nem látjuk, hogy a szigorításnak ebben a tekintetben lett volna bármilyen hatása” – mondta a lapnak Aknai Zoltán, a Menhely Alapítvány elnöke.