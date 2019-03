Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d999ec-6798-4491-bbc4-308b59150daa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Majdnem_elajultam__megvicceltek_a_mentoorvost_utolso_munkanapjan","timestamp":"2019. március. 17. 15:48","title":"\"Majdnem elájultam\" - megviccelték a mentőorvost utolsó munkanapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud tovább asszisztálni ahhoz, ahogy megváltoztatják a szakmai jelöltek névsorát.","shortLead":"Nem tud tovább asszisztálni ahhoz, ahogy megváltoztatják a szakmai jelöltek névsorát.","id":"20190316_Lemondott_a_Munkacsydij_bizottsag_egyik_tagja_es_levelet_irt_Kasler_Mikosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0badf1a-4930-476b-b915-f3a40b1b5fb5","keywords":null,"link":"/elet/20190316_Lemondott_a_Munkacsydij_bizottsag_egyik_tagja_es_levelet_irt_Kasler_Mikosnak","timestamp":"2019. március. 16. 20:33","title":"Lemondott a Munkácsy-díj bizottság egyik tagja, és levelet írt Kásler Mikósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","shortLead":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","id":"20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf1321-8274-47d9-b354-100fecda61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","timestamp":"2019. március. 16. 18:03","title":"Végre megvan az orvosok válasza a hallásvesztés egyes típusaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]