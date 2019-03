Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A közbeszerzési értesítő szerint a Market Zrt. és a KÉSZ által épített Illovszky stadion 175 millió, a Pharos '95 által kivitelezett paksi stadion 100 millió forinttal fog többe kerülni. ","shortLead":"A közbeszerzési értesítő szerint a Market Zrt. és a KÉSZ által épített Illovszky stadion 175 millió, a Pharos '95 által...","id":"20190318_ket_stadion_epitese_is_dragult_de_mar_a_szemunk_sem_rebben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2f2f86-ca11-4798-83cd-7ea328694953","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190318_ket_stadion_epitese_is_dragult_de_mar_a_szemunk_sem_rebben","timestamp":"2019. március. 18. 14:33","title":"Két stadion építése is drágult, de már a szemünk sem rebben az összeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2173762a-3947-49df-a9eb-67a7327f15e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dühös tömeg a köztévé épülete után ma az elnöki palotát rohanta meg. A blokád este 6-kor megszűnt. A szerb miniszterelnök arról beszélt, koszovóiak is jönnének, hogy megvédjék.\r

\r

","shortLead":"A dühös tömeg a köztévé épülete után ma az elnöki palotát rohanta meg. A blokád este 6-kor megszűnt. A szerb...","id":"20190317_Korbevettek_az_elnoki_palotat_a_tuntetok_Belgradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2173762a-3947-49df-a9eb-67a7327f15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4617c6-37c8-413c-be67-cea9fceb5149","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Korbevettek_az_elnoki_palotat_a_tuntetok_Belgradban","timestamp":"2019. március. 17. 18:04","title":"Véget ért az elnöki palota blokádja Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","shortLead":"Az állami támogatás mellé a márkakereskedők várhatóan egyedi ajánlatokkal terelgetik majd egy-egy modell felé a vevőket.","id":"20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34421dca-f603-4fcb-b2a9-8eb63ae39941","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_A_kereskedokon_mulik_milyen_modellek_lesznek_a_slagerek_a_25_millios_tamogatassal","timestamp":"2019. március. 18. 10:10","title":"A kereskedőkön múlik, milyen modellek lesznek a slágerek a 2,5 milliós támogatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","shortLead":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","id":"20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506d55f4-7363-4d66-9a05-90c5a116c01d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Az amerikai nagykövettel nyitják meg a jeruzsálemi magyar külgazdasági képviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca86fd02-45e3-4793-8b7a-d3cced66e9d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Legalább öt római kori épület maradványai kerültek elő Kismarton közelében. ","shortLead":"Legalább öt római kori épület maradványai kerültek elő Kismarton közelében. ","id":"20190317_Okori_falut_talaltak_egy_lebontott_paraszthaz_helyen_Burgenlandban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca86fd02-45e3-4793-8b7a-d3cced66e9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c203a358-2103-4ad2-8307-6f4d5dc18fa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_Okori_falut_talaltak_egy_lebontott_paraszthaz_helyen_Burgenlandban","timestamp":"2019. március. 17. 15:40","title":"Ókori falut találtak egy lebontott parasztház helyén Burgenlandban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég megjelent Chrome 73-as böngésző több újdonságot is kapott, ezek közül az egyik, kereséssel kapcsolatos kifejezetten meglepőnek nevezhető.","shortLead":"A nemrég megjelent Chrome 73-as böngésző több újdonságot is kapott, ezek közül az egyik, kereséssel kapcsolatos...","id":"20190318_google_chrome_73_duckduckgo_bongeszo_keresomotor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29313f96-125d-4257-a93d-d1bf7e8e7d48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_google_chrome_73_duckduckgo_bongeszo_keresomotor","timestamp":"2019. március. 18. 14:03","title":"Olyat pakolt a Google a Chrome böngészőbe, amire nem gondoltunk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog elmenni. ","shortLead":"Szepesi Richárd közel 3 milliárdot kapott a szállodaépítésre az államtól, de a pénz nem a Tokaj név használatára fog...","id":"20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd6bb654-da93-4b36-bd51-e8fa6a194fd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a29a5f-510d-41a1-8451-863722401696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Kedvezmenyesen_adtak_oda_a_Tokaj_nevet_az_allami_milliardokkal_kitomott_szallodasnak","timestamp":"2019. március. 17. 11:16","title":"Kedvezményesen adták oda a Tokaj nevet az állami milliárdokkal kitömött szállodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","shortLead":"A cascós autók közt egyre több az olyan jármű, amelyeknél a fejlettebb felszereltség miatt sokkal drágább a javíttatás. ","id":"20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4007bd67-8097-41f2-9dee-51e7150f5ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6c802d-74af-4c16-9eef-229cc8a20f19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_casco_auto_biztositas_karesemeny","timestamp":"2019. március. 18. 08:34","title":"Kezdenek ellszállni a casco díjak: 100 ezer forint az átlagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]