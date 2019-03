Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96b36035-534e-45cc-8f2d-d85d02767362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méretei miatt tekintélyt parancsoló, mégis mindig mosolyog. Kész van az Airbus legnagyobb repülőjének második példánya.","shortLead":"Méretei miatt tekintélyt parancsoló, mégis mindig mosolyog. Kész van az Airbus legnagyobb repülőjének második példánya.","id":"20190321_airbus_belugaxl_2_teherszallito_repulogep_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b36035-534e-45cc-8f2d-d85d02767362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844179f7-cc68-48a0-b490-45564cf5b577","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_airbus_belugaxl_2_teherszallito_repulogep_fotok","timestamp":"2019. március. 21. 12:03","title":"Elkészült a szupergép: kigördült a hangárból az Airbus hatalmas repülőjének új példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket az alkalmazáson belül is meg lehet vásárolni.","shortLead":"Checkout néven új funkciót fejlesztett az Instagram. Lényege, hogy a szolgáltatásban megjelenő termékeket...","id":"20190319_instagram_checkout_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f3972-dae9-4297-aa3f-f691602bdd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_instagram_checkout_vasarlas","timestamp":"2019. március. 19. 21:03","title":"Újít az Instagram, ki sem kell belőle lépnie, ha megvenné az új cipőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43af5600-1601-4d95-9637-73460d838247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cartu eddig inkább a Ferrari-gyűjteményével jeleskedett, de most egy másik híres márka, a brit McLaren egyik modelljével parádézott kicsit a Belvárosban.","shortLead":"Cartu eddig inkább a Ferrari-gyűjteményével jeleskedett, de most egy másik híres márka, a brit McLaren egyik...","id":"20190320_mclaren_720_s_spider_josh_cartu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43af5600-1601-4d95-9637-73460d838247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb45bb5-b47c-48d5-80b7-2887eb216dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_mclaren_720_s_spider_josh_cartu","timestamp":"2019. március. 20. 18:24","title":"Most épp egy alig pár napos McLarenben tűnt fel Josh Cartu budapesti milliárdos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos madarak tájékozódási képessége, de más állatfajok esetében is megfigyelhető a jelenség. A kutatók azonban hiába próbálták meg az embereknél is kimutatni, nem jártak túl sok sikerrel. Egészen mostanáig.","shortLead":"Az úgynevezett mágneses túlérzékenység jelenségét régóta ismerik már a tudósok. Ennek köszönhető például bizonyos...","id":"20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286354da-1560-46c0-b5fe-5014ce467557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f3637a-e102-4253-a5ac-690b0336a74f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_magneses_mezo_magneses_tulerzekenyseg","timestamp":"2019. március. 20. 09:03","title":"Bebizonyították: néhány ember agya valóban képes érzékelni a Föld mágneses mezejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz hozzányúlni az önkéntes pénztárak rendszeréhez. De hogyan? Erre keresi a választ az e heti HVG cikke.","shortLead":"Egyszerre tűnik észszerű reformnak és újabb lenyúlási kísérletnek a nemzeti bank nyugdíjprogramja. Valahogy muszáj lesz...","id":"20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5084a9e9-553f-48f3-ad34-129b27c64d58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Jo_otlet_ha_az_MNB_otletel_a_nyugdijrendszer_atalakitasarol","timestamp":"2019. március. 21. 14:02","title":"Jó ötlet, ha az MNB ötletel a nyugdíjrendszer átalakításáról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"313 forint alá csökkent az euró jegyzése a bankközi devizapiacon.","shortLead":"313 forint alá csökkent az euró jegyzése a bankközi devizapiacon.","id":"20190320_Izmozik_a_forint_iden_meg_nem_volt_olyan_eros_az_eurohoz_kepest_mint_most","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bc64bf-81bf-476f-a2a5-08c127d5df61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Izmozik_a_forint_iden_meg_nem_volt_olyan_eros_az_eurohoz_kepest_mint_most","timestamp":"2019. március. 20. 11:53","title":"Izmozik a forint, idén még nem volt olyan erős az euróhoz képest, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik az uniós klímapolitika, ezért megvétózza a tervezetet. ","shortLead":"Több tagországgal ellentétben Németország, Lengyelország és Csehország mellett Magyarország kormányának sem tetszik...","id":"20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a473741-dfe2-4354-aeb6-2049c798a788","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_europai_unio_klimapolitika_klimavaltozas_unios_klimaterv_magyar_kormany_veto","timestamp":"2019. március. 21. 14:33","title":"Többen elfogadnák, Orbánék viszont elgáncsolnák az uniós klímatervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Energizer még februárban leplezte le a fél tégla méretű mobilját, amiről most az is kiderült, mennyiért lehet megrendelni.","shortLead":"Az Energizer még februárban leplezte le a fél tégla méretű mobilját, amiről most az is kiderült, mennyiért lehet...","id":"20190320_energizer_p18k_okostelefon_hosszu_uzemido_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef844ccd-78ed-448b-b148-2a21f1236ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_energizer_p18k_okostelefon_hosszu_uzemido_akkumulator","timestamp":"2019. március. 20. 16:03","title":"Már rendelhető az Energizer fél tégla mobilja, ami 50 napig is kibírja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]