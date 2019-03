Interjút adott a most megjelent 168 Óra hetilapnak Moldova György. Sok dologról beszél, Kádárról, kommunizmusról, könyvekről. Szemlénkben mi a jelen közállapotokra vonatkozó meglátásait emeljük ki.

Hogy irodalmi példázattal éljek, „ily sötét felhők nem tisztulnak vihar nélkül” – ezzel vezeti fel Moldova válaszát arra a kérdésre, hogy korábban azt mondta, hajnal előtt a legsűrűbb a sötétség, de mit hozhat a hajnal.

Az író azt mondja, annak, ami most megy, jó vége nem lehet. „Növelhető a migránshisztéria, fokozható a félelem, de ez is csak kitöréssel végződhet.” Szerinte kevés embert sokáig, sok embert kevés ideig lehet bilincsben tartani, és a végén majd jön a krach. Ezt célzásokban jósolgatja Orbán is meglátása szerint.

A kérdésre, hogy ami most van, az demokrácia-e, azt felelte,