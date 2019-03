Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be csütörtökön Jacinda Ardern miniszterelnök, válaszul arra, hogy a múlt pénteki christchurchi terrortámadás elkövetője ilyen fegyverekkel gyilkolt meg ötven muszlim imádkozót két helyi mecsetben.","shortLead":"Az új-zélandi kormány még a héten betilt minden katonai jellegű félautomata és automata fegyvert – jelentette be...","id":"20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c7ebb5d-24b5-4cf4-8cb2-e22d8ffab0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"137d5a88-bf72-4641-ab03-170d7ce19f47","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_uj_zeland_katonai_jellegu_fegyver_betiltas_terrortamadas_mecset_christchurch","timestamp":"2019. március. 21. 05:57","title":"Betiltják a katonai jellegű fegyvereket Új-Zélandon a terrortámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6ae28b-7e28-4eed-8f2f-813bcd0f0cba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t.","shortLead":"Rajzfilm Sheldon és Leonard magyarázzák a KRESZ-t.","id":"20190321_kresz_rendorseg_video_baleset_megelozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6ae28b-7e28-4eed-8f2f-813bcd0f0cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22c04ef-ca70-4355-bb43-ae80a073a0fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_kresz_rendorseg_video_baleset_megelozes","timestamp":"2019. március. 21. 11:29","title":"Agymenőkkel sokkol a magyar rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05672096-2f35-43b2-9de5-6931e253f9cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A szakma ilyen mérvű semmibevétele még sosem fordult elő\" írták, miután szembesültek vele, hogy hiába terjesztették fel szakmai szempontok alapján a kollégáikat például a Jászai Mari-díjra, végül senki nem kapott kitüntetést. Nem példa nélküli az eljárás, a napokban lemondott a Munkácsy-díj bizottság egyik tagja, de méltatlanul bánt el az állam Udvardy Annával is. ","shortLead":"\"A szakma ilyen mérvű semmibevétele még sosem fordult elő\" írták, miután szembesültek vele, hogy hiába terjesztették...","id":"20190320_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_nyilt_level_allami_kituntetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05672096-2f35-43b2-9de5-6931e253f9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24baf06c-b757-4671-9951-885694efea75","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Magyar_Szinhazi_Tarsasag_nyilt_level_allami_kituntetesek","timestamp":"2019. március. 20. 12:18","title":"A Magyar Színházi Társaság nyílt levélben akadt ki az állami kitüntetések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Blaha Lujzától Móricz Zsigmondig, monarchistáktól horthystákig terjed azoknak a köre, akik száz évvel ezelőtt, esetenként teljesen különböző okok miatt támogatták a Tanácsköztársaságot. Bár Magyarország 1919-ben is nagyon megosztott volt, egy rövid ideig nagyon népszerű volt a proletár forradalom, amelyet pontosan száz éve \"kiáltottak ki\".","shortLead":"Blaha Lujzától Móricz Zsigmondig, monarchistáktól horthystákig terjed azoknak a köre, akik száz évvel ezelőtt...","id":"20190321_tanacskoztarsasag_1919","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20c3657-095b-4ed1-9abd-865e3eaae844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8c8396-4259-4c74-9e2a-ad1a978bb162","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_tanacskoztarsasag_1919","timestamp":"2019. március. 21. 11:30","title":"Tanácsköztársaság lett a tanácstalan köztársaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Szelényi Zsuzsanna","category":"vilag","description":"Európát ma az a veszély fenyegetheti, hogy bizonyos kérdésekben nem tud ellenőrzést gyakorolni saját ügyei felett. Ez óriási biztonsági kockázat.","shortLead":"Európát ma az a veszély fenyegetheti, hogy bizonyos kérdésekben nem tud ellenőrzést gyakorolni saját ügyei felett...","id":"20190320_Szelenyi_Zsuzsanna_Az_europai_szuverenitas_es_a_szep_uj_vilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b140f-68a0-46dc-8374-f7863530f042","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Szelenyi_Zsuzsanna_Az_europai_szuverenitas_es_a_szep_uj_vilag","timestamp":"2019. március. 20. 12:50","title":"Szelényi Zsuzsanna: Az európai szuverenitás és a szép új világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén csúcsosodhat ki. Visszaidéztük a nem mindennapi vita fő mozzanatait.","shortLead":"Régóta érik a Fidesz és az EU vezetői között a konfliktus, amely az Európai Néppárt szerdai választmányi ülésén...","id":"20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7870b7a7-cbac-46eb-8a42-74150d6b1e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afbcd35-c450-4f42-a58d-6fd2a9610567","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Sallerek_kultelki_trukkok_es_hasznos_idiotak_igy_jutottunk_el_a_Fidesz_kizarasarol_donto_szavazasig","timestamp":"2019. március. 20. 06:30","title":"Sallerek, kültelki trükkök és hasznos idióták: az út a Fidesz kizárásáról döntő EPP-szavazásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A szállítmány nem került veszélybe, senki nem sérült meg.\r

\r

","id":"20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdb6b96-a7a5-4b4b-bcc8-d9b0577c8286","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_Tamadok_tuzet_nyitottak_egy_brazil_nuklearis_futoelemeket_szalito_konvojra","timestamp":"2019. március. 20. 08:34","title":"Támadók tüzet nyitottak egy brazil, nukleáris fűtőelemeket szálító konvojra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1 milliárd eurós beruházást tervez a német FAKT AG Hegyeshalom és Bezenye határában. Közép-Európa legkorszerűbb kertészeti termelési, feldolgozási és logisztikai központja épül meg.","shortLead":"1 milliárd eurós beruházást tervez a német FAKT AG Hegyeshalom és Bezenye határában. Közép-Európa legkorszerűbb...","id":"20190320_Ebbe_a_hegyeshalmi_kerteszetbe_annyi_penzt_tolnak_mint_a_debreceni_BMWgyarba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e847fea4-47fa-4731-a8b1-340370c693dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cf165-e453-41f7-aa02-de037b64e78d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Ebbe_a_hegyeshalmi_kerteszetbe_annyi_penzt_tolnak_mint_a_debreceni_BMWgyarba","timestamp":"2019. március. 20. 10:20","title":"Ebbe a hegyeshalmi kertészetbe annyi pénzt tolnak, mint a debreceni BMW-gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]