[{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szimplások szerint a rendőrség tehetetlen a kamudrogokat áruló dílerekkel szemben.","shortLead":"A szimplások szerint a rendőrség tehetetlen a kamudrogokat áruló dílerekkel szemben.","id":"20190321_Het_orat_tartottak_fogva_a_szimplasokat_akik_kamu_drogokra_figyelmeztettek_a_turistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5288aa60-1eb6-4fdb-9045-ec77f1604380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6664803-2055-4d70-8632-440c041936e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Het_orat_tartottak_fogva_a_szimplasokat_akik_kamu_drogokra_figyelmeztettek_a_turistakat","timestamp":"2019. március. 21. 19:00","title":"Hét órát tartották fogva a szimplásokat, akik kamudrogokra figyelmeztették a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel. Ezúttal sincs ez másként: ezúttal Johann Sebastian Bach zeneszerző születésnapja előtt tiszteleg a Google, ám a mostani animációt egészen máshogy készítették, mint az eddigieket.","shortLead":"A Google a különleges alkalmakhoz mindig valamilyen különleges logót talál ki, amivel a kereső főoldalát díszíti fel...","id":"20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7f0d5e4-3860-4e8f-a155-5904103482dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89340752-f10f-4797-8d5a-05e218baa7c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_johann_sebastian_bach_zeneszerzo","timestamp":"2019. március. 21. 07:33","title":"Miért van ez a fura bábu a Google főoldalán? És hogy jön ide Johann Sebastian Bach?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dc14ad-8269-488d-a01e-1ff3d8092b4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Világszerte beszámolnak a lapok arról, hogy határozatlan ideig nem vehet részt az Európai Néppárt (EPP) döntéseiben a Fidesz, miután a pártcsalád tagjai 190:3 arányban szavaztak a tagsága felfüggesztéséről.","shortLead":"Világszerte beszámolnak a lapok arról, hogy határozatlan ideig nem vehet részt az Európai Néppárt (EPP) döntéseiben...","id":"20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_kulfoldi_lapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26dc14ad-8269-488d-a01e-1ff3d8092b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c19ceb6-b58b-4a48-989e-120fcafa5da5","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_fidesz_epp_felfuggesztes_kulfoldi_lapok","timestamp":"2019. március. 21. 08:12","title":"Sok rossz közül a legjobbat szavazta meg a Néppárt – a külföldi sajtó a Fidesz felfüggesztéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","shortLead":"Vitatható szituáció az M1-esen, mert egy lezárt lehajtó miatt könnyen bajba kerülhetnek az autósok.","id":"20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d212307-a16d-495f-8e71-bfe0c833aba1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_A_lezart_lehajto_miatt_sem_kegyelmeznek_ha_tovabb_megyunk_az_autopalyan_jon_a_birsag","timestamp":"2019. március. 22. 10:35","title":"A lezárt lehajtó miatt sem kegyelmeznek, ha továbbmegyünk az autópályán, jön a bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"691e36df-d5b2-411c-bc58-e4afed8765a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazi technikai bravúrnak számítanak az összehajtható telefonok. Fel is adják a leckét a telefontokok gyártóinak.","shortLead":"Igazi technikai bravúrnak számítanak az összehajtható telefonok. Fel is adják a leckét a telefontokok gyártóinak.","id":"20190321_tokok_osszehajthato_telefonokhoz_esztetikai_problemak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=691e36df-d5b2-411c-bc58-e4afed8765a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6ca61f-5d16-49f4-b596-eb95386e0717","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_tokok_osszehajthato_telefonokhoz_esztetikai_problemak","timestamp":"2019. március. 21. 17:03","title":"Lenne itt egy kis gond az összehajtható telefonokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő kockázata miatt - áll a Brit Iparszövetség (CBI) és az országos szakszervezeti szövetség (TUC) Theresa Maynek címzett közös felhívásában.","shortLead":"Országos veszélyhelyzet fenyeget Nagy-Britanniában a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnésének egyre növekvő...","id":"20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74665f3-db85-4361-8fcc-7a130bdcc29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2aac80-612d-49f9-ab29-08f0a3d7b9b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_Orszagos_veszhelyzet_fenyeget_a_nodeal_brexit_miatt","timestamp":"2019. március. 21. 21:23","title":"\"Országos vészhelyzet fenyeget a no-deal Brexit miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és tehermentesítésére a kormány 6,3 milliárd forintot csoportosított át a költségvetésben. Az utolsó körben mentett hitelesek kapásból vissza is vásárolhatják az ingatlanjaikat nagyon kedvező feltételekkel az eszközkezelőtől. A programba összesen több mint 36 ezer ingatlan került be, bérlőik választhatnak, hogy egy összegben vagy részletre vásárolják-e vissza az ingatlanjaikat, esetleg maradnak az állam bérlői.","shortLead":"Az utolsó rohamban még 1850 bedőlt hiteles ingatlan került be az adósmentő programba, ezek felvásárlására és...","id":"20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333fbe61-d7d3-465b-b564-8fb5500b1fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5954e77-47df-45bd-9358-270ba88a27dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190321_A_kuszkodo_lakashitelesek_lerohantak_a_mentoprogramot_kapuzaraskor","timestamp":"2019. március. 21. 14:00","title":"A küszködő lakáshitelesek lerohanták a mentőprogramot kapuzáráskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]