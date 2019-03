Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha azt érzékeli a Volvo sofőrbiztonsági rendszere, hogy valami nincs rendben a jármű vezetőjével, automatikusan lassíthatja, és akár le is parkolhatja az autót.","shortLead":"Ha azt érzékeli a Volvo sofőrbiztonsági rendszere, hogy valami nincs rendben a jármű vezetőjével, automatikusan...","id":"20190321_volvo_ittas_vezetes_sofor_onvezeto_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cce811f-fd72-4df4-87bb-b753204b54ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190321_volvo_ittas_vezetes_sofor_onvezeto_auto","timestamp":"2019. március. 21. 09:51","title":"Így kontrollálja majd a piás sofőröket a Volvo – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett minden a legnagyobb rendben várta az elnök urat.","shortLead":"Pécsett minden a legnagyobb rendben várta az elnök urat.","id":"20190322_Uj_ruhat_kapott_a_konyhas_neni_Ader_tiszteletere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50157d32-03e2-472a-8b03-4c6e30e89857","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Uj_ruhat_kapott_a_konyhas_neni_Ader_tiszteletere","timestamp":"2019. március. 22. 13:17","title":"Új ruhát kapott a konyhás néni Áder tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA tudósai január 6-án fedezték fel, hogy az OSIRIS-REx űrszondával megközelített aszteroida aktív.","shortLead":"A NASA tudósai január 6-án fedezték fel, hogy az OSIRIS-REx űrszondával megközelített aszteroida aktív.","id":"20190321_nasa_bennu_aszteroidao_osiris_rex_urszonda_aktiv_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ce258ff-1469-45c6-831f-994d52184fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac966b94-db6f-4ed7-90ca-13cdcd44450a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_nasa_bennu_aszteroidao_osiris_rex_urszonda_aktiv_aszteroida","timestamp":"2019. március. 21. 18:03","title":"Olyan felfedezést tett a NASA a Bennu aszteroidánál, ami még a tapasztalt tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47340fca-df2b-4e55-887b-82f5910dff61","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc évvel ezelőtt az ellenzék számára hamar egyértelművé vált, hogy az állampárt hatalmát ellensúlyozó, egymást segítő koordináció elengedhetetlen. 