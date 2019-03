Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lewis Hamiltont, állítólag, annyira meggyőzte, hogy meg is rendelte a Mercedes EQC-t, a német márka első elektromos SUV-ját.","shortLead":"Lewis Hamiltont, állítólag, annyira meggyőzte, hogy meg is rendelte a Mercedes EQC-t, a német márka első elektromos...","id":"20190322_lewis_hamilton_mercedes_eqc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beadc0d7-f664-43e0-8cf7-65a83e0fa313","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_lewis_hamilton_mercedes_eqc","timestamp":"2019. március. 22. 14:22","title":"Egész büszkén feszít Lewis Hamilton egy kakukktojásnak tűnő autó mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer pszichológus. Hibákat elkövetni, kudarcot átélni ugyanis lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy megtanuljanak jobban teljesíteni és új készségeket elsajátítani.","shortLead":"Tegyünk úgy, mintha egész életükben gyerekeink edzői lennénk, ők pedig a játékosok – javasolja Erica Reischer...","id":"20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1f3b73-cc57-4818-98a2-b30f8eb12b56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"655cd21a-a5e9-46b8-9db7-99cae6ddb5c2","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190321_Miert_rossz_ha_egy_szulo_tulbuzgo_gyereke_segiteseben","timestamp":"2019. március. 21. 13:15","title":"Miért rossz, ha egy szülő túlbuzgó gyereke segítésében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"4,5 milliárd forint, 2018-ban zárolt beruházási pénz feloldását kéri a BKV a budapesti önkormányzattól, mert elfogadott üzleti terv híján nincs elég forrása. A pénzből 40 új buszt vennének, és villamosfelújításra költenének.","shortLead":"4,5 milliárd forint, 2018-ban zárolt beruházási pénz feloldását kéri a BKV a budapesti önkormányzattól, mert elfogadott...","id":"20190322_Van_baj_a_BKV_zarolt_penzt_ker_par_uj_buszra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9837d766-4bed-471d-a557-aaeaf9a99a57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Van_baj_a_BKV_zarolt_penzt_ker_par_uj_buszra","timestamp":"2019. március. 22. 12:46","title":"Van baj, a BKV zárolt pénzt kér pár új buszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","shortLead":"Az önkormányzati képviselőket nem értesítették a terület védettségéről, mielőtt szavaztak a beruházásról.","id":"20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd0307c-14dc-4e8a-9225-5c3a30a888e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89cfcbca-8919-464f-872b-b138b67a2570","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Megerositette_a_kormanyhivatal_vedettseg_alatt_allo_erdot_irtottak_ki_a_Balatonparton","timestamp":"2019. március. 21. 19:43","title":"Megerősítette a kormányhivatal: védettség alatt álló erdőt irtottak ki a Balaton-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Twitteren közölte a várható elismerést.","shortLead":"Twitteren közölte a várható elismerést.","id":"20190321_Donald_Trump_az_USA_elismeri_Izrael_fennhatosagat_a_Golanfennsik_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5788acb-c1b9-4301-a989-ca5fc664fcd7","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Donald_Trump_az_USA_elismeri_Izrael_fennhatosagat_a_Golanfennsik_felett","timestamp":"2019. március. 21. 19:07","title":"Donald Trump: Az USA elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5332647-7265-4a10-a8f5-92e304243304","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat bírságpontot kapott, és eljárás indult ellene.","shortLead":"Hat bírságpontot kapott, és eljárás indult ellene.","id":"20190322_173_kmhval_szaguldott_a_motoros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5332647-7265-4a10-a8f5-92e304243304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4737e3be-1d6a-4c4a-8fd1-8a39da79333d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_173_kmhval_szaguldott_a_motoros","timestamp":"2019. március. 22. 12:19","title":"90-es szakaszon 173 km/h-val száguldott Kisbéren ez a motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római Museo di Roma in Trasteverében.","shortLead":"Korniss Péter fotográfus életművének négy szakaszát áttekintő kiállítás nyílik Változás címmel április 10-én a római...","id":"20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d35be1d-90ac-4859-aad5-0e4fea520c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee85415-e7a0-46de-a364-f4ea52ad34be","keywords":null,"link":"/kultura/20190321_Magyar_fotos_eletmuvebol_nyilik_kiallitas_Romaban","timestamp":"2019. március. 21. 17:53","title":"Magyar fotós életművéből nyílik kiállítás Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3e934e-490d-4856-83ae-096f7af29261","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szlovákia elleni összecsapással kezdődik a jövő évi Európa-bajnokságra vezető selejtezősorozat a magyar labdarúgó-válogatott számára. Nagyon kellene a jó kezdés a magyaroknak, de eddig még sosem tudták legyőzni mostani ellenfelüket.","shortLead":"A Szlovákia elleni összecsapással kezdődik a jövő évi Európa-bajnokságra vezető selejtezősorozat a magyar...","id":"20190321_szlovakia_magyarorszag_eb_selejtezo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3e934e-490d-4856-83ae-096f7af29261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72e3776-9c5a-44eb-b47e-56c9d5b9de97","keywords":null,"link":"/sport/20190321_szlovakia_magyarorszag_eb_selejtezo","timestamp":"2019. március. 21. 20:40","title":"Szlovákia–Magyarország - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]