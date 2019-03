Ferencvárosban öt évvel ezelőtt éppen csak nyert a Fidesz, és a kerületben most is hatalmas az ellenzéki pártok nyomulása. Ám máris látszik: nem a legnépszerűbbnek tartott ellenzéki lesz a közös jelölt, így viszont többen is indulhatnak, amivel tálcán kínálják az újrázást Bácskai János polgármesternek.

Darázsfészeknek minősítette a IX. kerületet az egyik ellenzéki párt prominense, és nem véletlenül: bár a Republikon Intézet legutóbbi kutatása szerint a kerületet visszaveheti az ellenzék a fideszes Bácskai Jánostól – aki 5 éve 234 szavazattal szerzett többet az Együtt-PM színekben induló Gegesy Ferenctől –, ám a csütörtöki beszélgetéseink alapján úgy tűnik, simán elúszhat a győzelmük, sőt, a nagy ellenzéki összefogás is borulhat.

A helyzet ugyanis röviden a következő:

a kerület legnépszerűbbnek tartott ellenzéki politikusa, Baranyi Krisztina mögé nem állnak be az ellenzéki pártok – az okokról később –, így ő mindössze egy civil szervezet támogatásával indul.

az eddigi állás szerint a közös ellenzéki jelöltet itt a Momentum adhatta volna, az ex-LMP-s, már momentumos Jancsó Andrea képviselő személyében,

csakhogy – több helyről megerősített információink szerint – bejelentkezett az LMP is, méghozzá állítólag úgy, hogy csak akkor vesz részt az ellenzéki összefogásban, ha viheti a kerületet. Ők Csárdi Antal korábbi helyi képviselő kampányfőnökét, Gál Józsefet indítanák.

hallottunk olyan verziót is, hogy ha az LMP kitúrja itt a Momentumot, utóbbi kiszáll az egész együttműködésből. Ezt hivatalosan a párttal nem tudtuk megerősíttetni, de ez lehet egy erős tárgyalási alap is.

Ha a Momentum valóban kiszáll, van olyan forgatókönyv, hogy miként Baranyi, úgy Jancsó is elindul külön, esetleg visszalép az előbbi javára.

Egyedül legyőzhetné Bácskait

Egy helyi forrásunk látott olyan közvélemény-kutatást, amely szerint Baranyi Krisztina egyetlen ellenzéki indulóként megverné a Fidesz polgármester-jelöltjét ősszel, ám ha már két jelölt van, Bácskai hátradőlhet. Márpedig a jelek szerint ez történik.

Bácskai János © MTI / Balogh Zoltán

Baranyi Krisztinát információink szerint több párt is megkereste ősszel, hogy legyen a jelöltjük idén, de senkivel sem állapodott meg. Ezt ő maga is megerősítette a hvg.hu-nak. Azt mondta, a Momentum és az LMP is támogatásáról biztosította korábban, de szerették volna, hogy az ő színeikben legyen polgármester jelölt. Ezt arra hivatkozva utasította el, hogy egy civil szervezet jelöltjeként több esélye lehet, és a különböző pártok is könnyebben támogathatják.

© MTI / Máthé Zoltán

Úgy hírlik, az MSZP-vel is tárgyalt, első körben azt közölték vele, az ő jelöltjük a helyi vezető, Pál Tibor lesz, ám az elmondások szerint később kapott egy másik ajánlatot ugyanonnan. E szerint mégis támogatnák, és Pál már beérné az alpolgármesterséggel is.

Forrásunk szerint ez egy furcsa ötlet, különösen azok után, hogy a Baranyi által feltárt parkolási botrányban súlyosan érintettnek tartják Pált is, aki a helyi képviselő-testületben korábban nem szavazta meg Baranyinak az ügy tisztázására tett javaslatait. (A szocialisták rendre tartózkodtak a különböző szavazásoknál, mire Pál két éve azt állította, nem akartak részt venni a "kutyakomédiában". Az ügyben megjelent cikkekről azt mondta, azok félreértésen és félinformációkon alapulnak.)

Pál Tibor © MTI / Kovács Attila

Van, aki úgy tudja, más pártoknak jelezték a szocialisták, hogy nem akarják Baranyit közös jelöltnek. Állítólag arra hivatkoztak, hogy a képviselő mögött nem áll párt, így a nagy fővárosi alkuban senki sem kap érte cserében semmit. Van azonban olyan forrásunk is, aki szerint az elutasítás – különböző konfliktusok miatt – valójában Baranyi személyének szólt, a "független jelöltség" kamu indok volt csupán.

Az ügyről szerettük volna megkérdezni Pál Tibort, azonban az MSZP sajtóosztálya azt üzente, a hamarosan várható nagy bejelentés előtt sem ő, sem más nem nyilatkozik a budapesti helyzetről.

Nem elég, ha hiteles

Megkérdeztük a Momentumot is, miért nem Baranyit támogatják, mire Donáth Anna, a tárgyalásokért felelős elnökségi tag azt mondta, több jó jelölt is van helyben, azt kell kiválasztani, akinek a személyét mindenki el tudja fogadni, és a munkáját támogatni fogja, hiszen közös lesz a kampány is.

Donáth Anna © Túry Gergely

Bár Donáth nem mondta ki, hogy az eddigi tárgyalások alapján övék lenne a 9. kerület – azt állította, még zajlanak az egyeztetések, amiről a nyilvánosság előtt nem akar beszélni –, Jancsó környezetéből megerősítették, hogy őt gondolták közös jelöltnek, ami az LMP közbelépése miatt vált kérdésessé.

Több forrásból származó információink szerint az LMP azt közölte, akkor száll be az összefogásba, ha megkapja a IX. kerületet. Ezt Moldován László elnökségi tag hivatalosan nem erősítette meg, annyit mondott, hogy más kerületek mellett Ferencváros is fontos, a prioritásokról a ma koraesti fővárosi választmányi ülésen döntenek. Más, névtelenséget kérő LMP-s politikus viszont arról beszélt,

azért akarják a Ferencvárost, hogy legyen egy győzhető kerületük.

Az LMP ott Gál Józsefet indítaná. Névtelenséget kérő forrásunk szerint nem gond, hogy nem helyi a jelölt, Budapesten csak az számít, hogy közös ellenzéki legyen. Bár ő azt mondta, nem az őket elhagyó Jancsón akarnak bosszút állni azzal, hogy a kerületet kérik, ám a jelölt környezetéből ezt máshogyan látják. Elmondások szerint Jancsót személyes támadások is érik, Gál jelöltsége pedig „a személyes ambíció és a politikai bosszú kombinációja" lehet.

Gál József © MTI / Mohai Balázs

Az LMP-nek amúgy nincs IX. kerületi szervezete – a fővárosban több kerületet összefogóan hoztak létre egy-egy szervezetet –, a képviselőtestületben sincsenek már ott, egy ember ül a felügyelőbizottságban, egy másik pedig a szociális bizottságban külső tag. Úgy tudni, ha az LMP megkapja a kerületet, Jancsó mégis is elindulhat – mégpedig a Momentum támogatásával, a párt pedig akár a teljes budapesti összefogásból is kiszállhat.

„Ha mindenki külön indul, a Fidesz biztosan győz, azt viszont nem tudják felvállalni, hogy olyan álellenzéki politikai szereplők mögé álljanak be, akik az elmúlt években némán asszisztáltak a helyi visszaélésekhez – mondta forrásunk.

Megkérdeztük Baranyit is, visszalép-e a jelöltségtől, mire azt mondta, abban az esetben elégedne meg a képviselő-jelöltséggel, ha az összellenzéki tárgyalásokon – melyre őt nem hívták meg – találnak olyan közös indulót, aki legyőzheti a Fideszt, illetve olyan képviselő-jelölti listát állítanak össze, ami győzelem esetén biztonságos működést garantál. Azt mondja, a mostani helyzet „zavaros és cseppet sem megnyugtató”. Mint hozzátette: az a benyomása, hogy a pártok alig tanultak a korábbi kudarcól, és a saját egyéni, illetve pártérdekek dominálnak a jelöltállításnál.