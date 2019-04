Nem csak a Párbeszéd tesz feljelentést egy szombati rendezvény megzavarása miatt, de azok is a hatóságokhoz fordulnak, akik a filmvetítést megzavarták. A Mi Hazánk ifjai szombaton zavartak meg egy roma LMBTQ-emberekről szóló eseményt. Kirántották a falból a projektor zsinórját, molinót tartottak fel, amit a jelenlevők szakították szét, akik a rendőrséget is kihívták. Pár percig a bezárt helyiségben tartották vissza az Mi Hazánk Ifjainak aktivistáit, akik azonban még a rendőrség kiérkezése előtt elmentek. De az akció videóját posztolták a közösségi oldalon.

A Párbeszéd szabálysértés és garázdaság miatt is feljelentést tett, azt mondták, majd a rendőrség a videó alapján eldöntheti, hogy melyik cselekmény valósult meg a rendezvényen. Kovács Tamás, a Párbeszéd szegedi elnöke kiemelte, hogy a felvételeken is hallható, amint a tucatnyi aktivista a „karhajlítás nevében, előre” kifejezéssel kezdi az akciót, szerintük ezt az antiszemita felhanggal kísért mozzanatot is meg kell vizsgálnia a rendőrségnek.

A Momentum és a Párbeszéd szegedi szervezetei együtt jelentették be, hogy feljelentést tesznek, majd egy órával később, ugyanott jelentette be Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, hogy ők is feljelentést tesznek az aktivisták személyi szabadságának korlátozása miatt. Kovács György, a Mi Hazánk Ifjai szegedi szervezetének aktivistája azt mondta, ők nem használták a „karhajlítás nevében előre” kifejezést, helyette a „normalitás nevében” vezényszóra zavarták meg a rendezvényt. Kovács arról is beszélt, hogy a romákkal kapcsolatosan egyetlen szót sem ejtettek ki, kizárólag a meleg propaganda elleni tiltakozás volt a céljuk, ami ellen, amennyiben arra lehetőségük nyílna, akár oktatási intézményekben is fellépnének.