[{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz közleményével maximálisan egyetért, Pócsnak Jánosnak pedig nem kell lemondani szerinte. ","shortLead":"A Fidesz közleményével maximálisan egyetért, Pócsnak Jánosnak pedig nem kell lemondani szerinte. ","id":"20190401_Megkerdeztek_Farkas_Floriant_mit_gondol_a_Pocsugyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2db05ea-41c0-44b4-8443-d157efd3acca","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Megkerdeztek_Farkas_Floriant_mit_gondol_a_Pocsugyrol","timestamp":"2019. április. 01. 14:51","title":"Megkérdezték Farkas Flóriánt, mit gondol a Pócs-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","shortLead":"Egyelőre csak kínai ügyfelek használhatják a kínai cégóriás által fejlesztett fizetési rendszert. ","id":"20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90ee2687-2f70-47db-8cdf-1a5c609b7465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4665a9-1def-4546-9e1c-bc7266d748fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Magyarorszagon_is_van_mar_Alipayfizetes","timestamp":"2019. április. 01. 09:10","title":"Magyarországon is van már Alipay-fizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","shortLead":"Szalai és Orbán előtt végzett az élen a kapus. ","id":"20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ca92b9-c40d-47f5-ac69-5df234aa9f31","keywords":null,"link":"/sport/20190401_Gulacsinak_szavaztak_meg_a_Magyar_Aranylabdat","timestamp":"2019. április. 01. 11:15","title":"Gulácsinak szavazták meg a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben, éjszakázás a gízai nagy piramis belsejében, egy földalatti sírkamrarendszer bejárása – erre a nem mindennapi kalandra invitálja a nézőket Sir Ranulph Fiennes felfedező és unokatestvére, Joseph Fiennes a National Geographic új sorozatában.","shortLead":"Háromhetes túra a Nílus mentén, több mint 2500 megtett kilométer, átkelés a sivatagon 51 Celsius-fokos hőségben...","id":"20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b390f978-3d83-4fd4-a599-30529350d21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7a5df-132b-4203-85dd-12368e3aa3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_national_geographic_egyiptomban_sir_ranulph_fiennes","timestamp":"2019. március. 31. 13:03","title":"51 fokos hőség, földalatti sírok – igazi tudományos kaland kerül ma este adásba a Nat Geón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Késéssel ugyan, de megünnepelték a metróállomás elromlott ajtajának \"születésnapját\".\r

