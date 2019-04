Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Safari Club elnöke úgy igényelt egy gemenci területet, hogy a klubban nem tudtak erről, írja az Átlátszó. Halmágyi-Takács István fillérekért kapott a Várban bérlakást, de elefántot lő Afrikában.\r

","shortLead":"A Safari Club elnöke úgy igényelt egy gemenci területet, hogy a klubban nem tudtak erről, írja az Átlátszó...","id":"20190401_Atlatszo_vadaszteruleti_botranyt_okozott_a_Semjent_kitunteto_vadasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b542d42c-43be-475e-9a3b-5f7c20312fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Atlatszo_vadaszteruleti_botranyt_okozott_a_Semjent_kitunteto_vadasz","timestamp":"2019. április. 01. 13:15","title":"Átlátszó: vadászterületi botrányt okozott a Semjént kitüntető vadász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642ab76a-5d83-43d2-b430-8d9acf515efa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Natalja Filjova a második legnagyobb orosz légitársaság egyik tulajdonosa volt. ","id":"20190401_Orosz_milliardosno_utazott_a_Nemetorszagban_lezuhant_kisrepuloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=642ab76a-5d83-43d2-b430-8d9acf515efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daec9f23-d56c-4189-b311-29bcdc78e5f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Orosz_milliardosno_utazott_a_Nemetorszagban_lezuhant_kisrepuloben","timestamp":"2019. április. 01. 12:38","title":"Orosz milliárdosnő utazott a Németországban lezuhant kisrepülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől függ – a számítást mutatta be az Adózóna.","shortLead":"A nyugdíj összege az elismert szolgálati évek számától és a nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegétől...","id":"20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee398725-848e-49fb-a8d1-2b789e4db07b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Igy_szamoljak_ki_kinek_mennyi_nyugdij_jar","timestamp":"2019. április. 02. 10:20","title":"Így számolják ki, kinek mennyi nyugdíj jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több hitelt vesznek fel és nő az adótartozás is, miközben látványosan sok pénzt tartanak a matracban.","shortLead":"Egyre több hitelt vesznek fel és nő az adótartozás is, miközben látványosan sok pénzt tartanak a matracban.","id":"20190401_Minden_rekordot_megdontott_a_magyarok_adotartozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cb1af3-4617-4918-94f8-07a898da1fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Minden_rekordot_megdontott_a_magyarok_adotartozasa","timestamp":"2019. április. 01. 14:54","title":"Minden rekordot megdöntött a magyarok adótartozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP) indulása, több felhasználó ugyanis arról kapott e-mailt a belügytől, hogy olyan adataik kerültek nyilvánosságra, amiknek nagyon nem lett volna szabad. ","shortLead":"Nem volt zökkenőmentes az állami használtautó-ellenőrző rendszer, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformot (JSZP...","id":"20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e0d400f-02ae-4c6a-a8ae-68c927253ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c671ea-6920-48ae-a7d7-4b591e04daf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_jarmu_szolgaltatasi_platform_belugyminiszterium_szemelyes_adat_adatszivargas","timestamp":"2019. április. 02. 14:03","title":"Épphogy elindult, máris adatokat szivárogtatott ki az állam nagy autós találmánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb, elég kevéssé leplezett üzenetekkel állt elő az Európai Néppárt csúcsjelöltje. ","shortLead":"Újabb, elég kevéssé leplezett üzenetekkel állt elő az Európai Néppárt csúcsjelöltje. A Fidesz nem sok jót olvashat ki...","id":"20190402_Weber_Nem_fogok_olyan_partokkal_egyuttmukodni_amelyek_szet_akarjak_robbantani_Europat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f9b5e31-357a-46d1-80b0-9cf480ac0786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db48ea33-323f-40e0-aaee-d72d0e5be695","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Weber_Nem_fogok_olyan_partokkal_egyuttmukodni_amelyek_szet_akarjak_robbantani_Europat","timestamp":"2019. április. 02. 12:08","title":"Weber: Nem fogok olyan pártokkal együttműködni, amelyek szét akarják robbantani Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt a fajta bolondozást, attól félve, több kárral jár, mint haszonnal.","shortLead":"A nagy technológiai cégek is szeretnek viccelni április 1-jén. A Microsoftnál ez évben viszont kifejezetten tiltják ezt...","id":"20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8c089c6-d76b-4082-b27d-bbb96b87ebda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cc0b4f9-3035-46d6-8b60-5d94024bd2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_microsoft_aprilis_1_viccelodes_tiltas","timestamp":"2019. április. 01. 10:03","title":"Április 1-je? A Microsoft nem kér a tréfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb szomorú tényről tett közzé adatokat az Eurostat: sehol máshol nem rágcsálnak olyan keveset a zöldségekből az EU-ban, mint nálunk. Pedig kellene, hogy együnk belőlük, nagyon is.","shortLead":"Újabb szomorú tényről tett közzé adatokat az Eurostat: sehol máshol nem rágcsálnak olyan keveset a zöldségekből...","id":"20190402_zoldsegfogyasztas_europai_unio_eurostat_gyumolcsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bebceff9-aa1d-4f4b-941b-52b46937b5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_zoldsegfogyasztas_europai_unio_eurostat_gyumolcsok","timestamp":"2019. április. 02. 09:33","title":"Rettenetesen kevés zöldséget eszik a magyar, és ez baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]