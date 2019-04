Írásbeli kérdéssel fordult Tóth Bertalan, az MSZP elnök-frakcióvezetője Trócsányi László igazságügyi miniszterhez, amelyben azt kérdezte: mit kíván tenni azért, hogy a Magyarországnak szánt uniós felzárkózási pénzeket ne lophassák el a kormányhoz, illetve a kormányfőhöz közel álló körök. (Tóth egyébként az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti listavezetője, míg Trócsányi a Fidesz EP-listáját vezeti.)

Tóth három kérdésre várt választ: Trócsányi egyetért-e azzal, hogy szükséges Magyarország csatlakozása az Európai ügyészséghez, mikor kíván a csatlakozásra javaslatot tenni a kormány számára, és milyen intézkedésekkel kívánja megakadályozni, hogy „a Magyarország fejlődésére szánt uniós forrásokat ne lophassák el fideszes oligarchák”.

Az MSZP elnöke kérdésében a Transparency International Fekete könyv: Korrupció Magyarországon, 2010–2018 című kiadványára hivatkozott, mely szerint az uniós projektek több mint 90%-a túlárazott, átlagosan 25 százalékkal. Tóth szerint a visszaélések felderítetlenül maradnak, hiszen a magyar ügyészség számos nyilvánvaló, de a Fidesz számára kellemetlen korrupciós ügyben nem indított nyomozást, vagy mondvacsinált okkal lezárta azt, vagy csigatempóval, alibiből nyomoz.

Tóth szerint éppen azért lenne fontos, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, hogy a Magyarország fejlődését elősegíteni hivatott uniós felzárkózási pénzek "ellopását" meg lehessen előzni, illetve a visszaélésgyanús eseteket érdemben ki lehessen vizsgálni.

A Trócsányi László nevében válaszoló Völner Pál parlamenti államtitkár azt írta: nincs szükség az Európai Ügyészséghez történő csatlakozásra, mert azzal csak "Brüsszel még több hatalmat akar magának a tagállamok kárára".

Ő úgy látja, az Európai Ügyészség felállítása nem szükségszerű, mert jelenleg is megvannak azok a keretek, amelyeken belül megfelelő módon fel lehet lépni a korrupcióval szemben. Ennek fő eszközei mások mellett a remekül működő uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust) vagy az OLAF.

„Az európai ügyészi hivatal létrehozása ezen intézmények óhatatlan meggyengítésével járna, amit Magyarország nem tud elfogadni” – írta Trócsányi, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy több más uniós tagállam, köztük Dánia, Írország és Svédország is elutasította az Európai Ügyészség létrehozását. Ráadásul a magyar kormány is mindent megtesz a korrupció ellen, ezért a hazai szabályozás teljesen megfelelő – tette hozzá.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő március elején jelentette be, hogy már 470 ezren írták le tavaly szeptemberben indult kezdeményezését, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez.