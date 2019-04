Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","shortLead":"Ez az ikonikus japán sportkocsi éltes kora ellenére szó szerint még bejáratós. Ezért aztán igen komoly értéket képvisel.","id":"20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32816e9-9c91-49cd-bb48-5fd96850e7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fba3ed-a77b-4d49-b250-0b170b708855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_25_eves_ez_az_elado_sorba_kerult_honda_nsx_de_csak_nehany_kilometert_mentek_vele","timestamp":"2019. április. 04. 06:41","title":"25 éves ez az eladósorba került Honda NSX, de csak néhány kilométert mentek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök kora délután óta ég a nádas Fonyód külterületén másfél kilométeren, az M7-estől északra.","shortLead":"Csütörtök kora délután óta ég a nádas Fonyód külterületén másfél kilométeren, az M7-estől északra.","id":"20190404_Megdobbento_fotok_az_ego_fonyodi_nadasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f039159-7876-4239-af63-3541adb0f2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81ff64c-3d0d-4e82-b0d3-47fdf2e8fcb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Megdobbento_fotok_az_ego_fonyodi_nadasrol","timestamp":"2019. április. 04. 21:06","title":"Megdöbbentő fotók az égő fonyódi nádasról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","shortLead":"Személyi kölcsönből és lakáshitelből is többet vettek fel az év első két hónapjában.","id":"20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15a43af7-c202-4dbb-8f8b-a4ef6f10c9f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Tiz_eve_adosodtak_el_utoljara_ugy_a_magyarok_mint_most","timestamp":"2019. április. 04. 11:14","title":"Tíz éve adósodtak el utoljára úgy a magyarok, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint korábban soha.","shortLead":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint...","id":"20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c3fddd-e035-4b64-bfd1-d76fcd8bf488","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","timestamp":"2019. április. 04. 10:33","title":"\"Ablakot\" tettek az egerek fejére, látni, ahogy dolgozik az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem feltétlenül ellenzi egy újabb referendum megtartását.","shortLead":"A kormány és az ellenzék vezetőjének tárgyalásairól kiszivárgott hírek szerint Theresa May kabinetje már nem...","id":"20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3819307a-3dc4-48e6-8532-f91ed3e5a52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d328a657-d7f6-48df-ac8e-7f5991012c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Megis_elkepzelheto_ujabb_Brexitnepszavazas","timestamp":"2019. április. 04. 20:21","title":"Mégis elképzelhető újabb Brexit-népszavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Iskolát építenek újjá és homszi lakásokat tesznek lakhatóvá a pénzből.\r

","shortLead":"Iskolát építenek újjá és homszi lakásokat tesznek lakhatóvá a pénzből.\r

","id":"20190403_Tobb_mint_egymilliard_forintot_ad_a_kormany_a_sziriai_gorogkatolikus_egyhaznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bbacbe-e9eb-41d7-8dec-6ee1e4e0f18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9247baa-ee62-4ce3-9e93-4ac3537582c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Tobb_mint_egymilliard_forintot_ad_a_kormany_a_sziriai_gorogkatolikus_egyhaznak","timestamp":"2019. április. 03. 21:45","title":"Több mint egymilliárd forintot ad a kormány a szíriai Melkita Görögkatolikus Egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eduline mutatja be, hogy mely karok vezetik a népszerűségi listát a 2019-es felvételin. ","shortLead":"Az Eduline mutatja be, hogy mely karok vezetik a népszerűségi listát a 2019-es felvételin. ","id":"20190404_Kijott_a_lista_ide_jelentkezett_a_legtobb_felvetelizo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26ebebfb-1a24-43cc-b168-9a669319ccfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f5743e-9267-47ca-94c1-f9f47143ed68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190404_Kijott_a_lista_ide_jelentkezett_a_legtobb_felvetelizo","timestamp":"2019. április. 04. 06:59","title":"Kijött a lista, ide jelentkezett a legtöbb felvételiző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","shortLead":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","id":"20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e013ee22-b98b-483c-8942-9b247087eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","timestamp":"2019. április. 03. 12:00","title":"Mi lenne a szép átlagfizetésből Budapest nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]