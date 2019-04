Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy növekedéssel indult az év.","shortLead":"Nagy növekedéssel indult az év.","id":"20190405_Meg_az_Audisztrajk_sem_artott_meg_a_magyar_iparnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac431c28-20d0-4974-bed0-4f7d4a43868b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Meg_az_Audisztrajk_sem_artott_meg_a_magyar_iparnak","timestamp":"2019. április. 05. 09:43","title":"Még az Audi-sztrájk sem ártott meg a magyar iparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","shortLead":"A Fidesz nem száll le Karácsony Gergelyről.","id":"20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bbe28c-4e43-4739-9669-610d6d703984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fece183-5c69-474a-8430-4ca98ad60edc","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Kocsis_Mate_gyamsag_ala_helyezne_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2019. április. 05. 05:52","title":"Gyámság alá helyezné Karácsony Gergelyt Kocsis Máté","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester kora legnagyobb rajzolója is volt, művészete középpontjában pedig a férfiakt állt. A tárlat bemutatja egy géniusz születését, leszámol néhány népszerű tévhittel, miközben érzékletesen kifejti azt is, hogyan hatottak egymásra a kortársaival – és miért lehet izgalmas összehasonlítani őket.","shortLead":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester...","id":"20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f023a-aad4-4155-bf13-954b7e7fa23d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","timestamp":"2019. április. 05. 19:50","title":"A mogorva zseni, akit az irigyei is buzgón másoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","shortLead":"A szolnoki férfit két év fegyházbüntetésre ítélték.","id":"20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4690443b-8353-4be5-a90f-931f6ea44cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Nem_akarta_hogy_targyaljak_ugyet_bombariadot_fujt_meg_tobb_bortont_kapott","timestamp":"2019. április. 05. 15:23","title":"Nem akarta, hogy tárgyalják ügyét, bombariadót fújt, még több börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90039cdc-01d3-466b-8d80-c53c3469ca78","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvált a klubtól Hemingway.","shortLead":"Megvált a klubtól Hemingway.","id":"20190406_Eladtak_a_Budapest_Honvedot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90039cdc-01d3-466b-8d80-c53c3469ca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcfb986c-b611-4476-b03c-2e4b75a3b634","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_Eladtak_a_Budapest_Honvedot","timestamp":"2019. április. 06. 08:51","title":"Fidesz-közeli céghez került a Budapest Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2314e378-fc99-4bee-ab69-ef2f7c3088db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy magyar szervezet kikutatta a színész családfáját, és arra jutottak, hogy felmenői tatai lisztkereskedők voltak. ","shortLead":"Egy magyar szervezet kikutatta a színész családfáját, és arra jutottak, hogy felmenői tatai lisztkereskedők voltak. ","id":"20190405_Robert_Downey_Jr_is_magyar_szarmazasu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2314e378-fc99-4bee-ab69-ef2f7c3088db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340faaa4-a01c-4e8a-9b2c-b333fd3862b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Robert_Downey_Jr_is_magyar_szarmazasu","timestamp":"2019. április. 05. 12:39","title":"Robert Downey Jr. is magyar származású","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol hibáztak, és másképp indulnak neki az EP-választásnak.\r

Hát nem. Ezek a vadászok szopni járnak ide. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok tavaly képtelenek voltak megoldani az elemi matekpéldát. Egy év alatt nyilván rájöttek, hol...","id":"201914_europa_visszavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1f780a-26cd-402e-bf92-9afb5885c5e8","keywords":null,"link":"/itthon/201914_europa_visszavar","timestamp":"2019. április. 06. 09:00","title":"Tóta W. Árpád: Európa visszavár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az új kormányrendelet fontos pozíciót adott a belügyminiszternek.\r

","shortLead":"Az új kormányrendelet fontos pozíciót adott a belügyminiszternek.\r

","id":"20190404_Uj_feladatot_kapott_Pinter_Sandor_mas_miniszteriumok_alkalmazottairol_is_donthet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8a3d2a-ead9-4229-b166-477d51c493b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64fffa4-fbff-40ca-8cc7-4d948a6166cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Uj_feladatot_kapott_Pinter_Sandor_mas_miniszteriumok_alkalmazottairol_is_donthet","timestamp":"2019. április. 04. 20:50","title":"Új feladatot kapott Pintér Sándor, más minisztériumok alkalmazottairól is dönthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]