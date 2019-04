Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","shortLead":"Három pesti kerületben tartottak összehangolt akciót. ","id":"20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b60212-fadc-466f-b5bb-fc6bee8de953","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_41_korozott_embert_kapcsolt_le_Budapesten_egy_nap_alatt_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 05. 08:28","title":"41 körözött embert kapcsolt le Budapesten egy nap alatt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz az a korábbi elmélet, hogy a napi egy-két pohár szeszesital véd a szélütés ellen – közölték brit és kínai kutatók nagyszabású genetikai kutatásuk eredményei alapján.","shortLead":"Minél több alkoholt fogyaszt az ember, annál inkább emelkedik vérnyomása és a stroke kockázata, és nem igaz...","id":"20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66403a03-b985-4c7f-9f1a-fbd0500b0c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912b0f89-a881-4285-a615-a8fe711a7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_alkoholfogyasztas_ivas_vernyomas_stroke_kockazata_szeszesital_szelutes","timestamp":"2019. április. 05. 20:03","title":"Szokott alkoholt inni? Akkor ezt feltétlenül olvassa el, a tudósok kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kiadta a 2019 első negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményét, ami alapján igen erős lett a visszaesés 2018 azonos időszakához képest.","shortLead":"A Samsung kiadta a 2019 első negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményét, ami alapján igen erős lett...","id":"20190405_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2019q1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afd6425-aeb0-4893-85e6-bdbef6cbc81a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2019q1","timestamp":"2019. április. 05. 09:33","title":"Gyűlnek a viharfelhők: 60 százalékkal csökkent a Samsung nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lángok lakóházakat nem veszélyeztetnek. ","shortLead":"A lángok lakóházakat nem veszélyeztetnek. ","id":"20190405_Pentek_reggelre_sikerult_csak_korulhatarolni_a_langolo_fonyodi_nadast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc6db4d3-f0c7-46e6-8d1c-90b844f77290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8fe2a-c723-4c94-a302-82cd43c4b8af","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Pentek_reggelre_sikerult_csak_korulhatarolni_a_langolo_fonyodi_nadast","timestamp":"2019. április. 05. 07:59","title":"Péntek reggelre sikerült csak körülhatárolni a lángoló fonyódi nádast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű rendezvénysorozatát, amelynek keretében több vidéki városban is ingyenes koncerteket ad majd. ","shortLead":"Hamarosan visszatér New York-i turnéjáról a Budapesti Fesztiválzenekar, és megkezdi a Közösségi Hét elnevezésű...","id":"20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9257eead-ba4f-4ee8-855d-1639b9f7dec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8f8022-83cd-4ea9-9000-ea9d6ae73772","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Ismet_ingyen_koncertezik_a_Fesztivalzenekar__soroljuk_a_helyszineket","timestamp":"2019. április. 04. 14:12","title":"Ismét ingyen koncertezik a Fesztiválzenekar – soroljuk a helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","shortLead":"A lángok a város külterületén, az M7-estől északra csaptak föl.","id":"20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bed7c7e2-cf85-48b2-9d8e-1b9df8c43889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669133d3-cab9-4a98-ba99-9e3f27651dcb","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Masfel_kilometer_hosszan_eg_a_nadas_Fonyodon","timestamp":"2019. április. 04. 15:45","title":"Másfél kilométer hosszan ég a nádas Fonyódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee39c6-4017-46e3-8c04-9ff5bba6c5ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.","shortLead":"A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.","id":"20190406_Magyar_Nemzet_Garancsi_Istvan_erdeklodik_az_Ujpest_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ee39c6-4017-46e3-8c04-9ff5bba6c5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a7708a-feed-476e-8b55-1a8a5dbea48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Magyar_Nemzet_Garancsi_Istvan_erdeklodik_az_Ujpest_irant","timestamp":"2019. április. 06. 11:24","title":"Magyar Nemzet: Garancsi István érdeklődik az Újpest iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan legyen miből választaniuk. Ezzel viszont fel is adták a leckét nekik: bár a legerősebb verzió kétségkívül a Galaxy S10+, ár-érték arányban már nem biztos, hogy ez a helyzet.","shortLead":"A Samsung idén tavasszal három különböző S-szériás készülékkel lépett a rajongók elé, hogy az S10-re vágyóknak biztosan...","id":"20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16b1658-b489-4d99-997e-09b6e511048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a9003b-c3cb-4ebb-b53c-f94d3f90608f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_samsung_galaxy_s10_s10e_s10_plus_teszt","timestamp":"2019. április. 04. 20:00","title":"Három csúcstelefonja is van most a Samsungnak, melyiket éri meg megvenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]