[{"available":true,"c_guid":"db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg a munkásokban.","shortLead":"A feladatot végülis elvégezték, azonban a végeredményről lerí, hogy a lelkiismeretesség szikrája sem volt meg...","id":"20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db0ca12e-bea7-4a36-9da4-357003ae9e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e737a0-2777-439f-9802-0d5375cd5d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_a_nap_fotoja_egyetlen_darabos_ez_a_budapesti_puzzle_megsem_sikerult_kirakni","timestamp":"2019. április. 08. 06:41","title":"A nap fotója: egyetlen darabos ez a budapesti puzzle, mégsem sikerült kirakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a Külügyminisztériumba - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.","shortLead":"Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti...","id":"20190406_Behivtak_a_magyar_kulugybe_az_ukran_nagykovetet_Kelemen_Hunor_ukrajnai_kitiltasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204cbbeb-ca45-4cc3-bfac-d069cba4146d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Behivtak_a_magyar_kulugybe_az_ukran_nagykovetet_Kelemen_Hunor_ukrajnai_kitiltasa_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 17:31","title":"Behívták a magyar külügybe az ukrán nagykövetet Kelemen Hunor ukrajnai kitiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0dd255c-0f4b-4a97-bdcd-444f37878eb8","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Kabos Gyulája vagy László Zsoltja lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és kiszámíthatatlanok – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, mint kolléganőik esetében is, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Kabos Gyulája vagy László...","id":"20190406_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_3_Olasz_Renato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0dd255c-0f4b-4a97-bdcd-444f37878eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992dab0a-4ab8-420d-a5e6-d73b5de27dfd","keywords":null,"link":"/kultura/20190406_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_3_Olasz_Renato","timestamp":"2019. április. 06. 20:00","title":"Olasz Renátó: Nem akarok tovább bántani embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","shortLead":"Az egykori szanatórium helyére tervezett ingatlan komoly problémákat okozhat a zöldterületen.","id":"20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e64253c-9de2-4512-ace6-5b7ef6db5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacc9f75-c10c-4765-9efd-914e4fed5d6e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Tiltakoznak_a_helyiek_a_Svabhegyre_tervezett_lakopark_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 18:05","title":"Tiltakoznak a helyiek a Svábhegyre tervezett lakópark miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart kerületekben. Kettőbe még mindig várnák őekt. ","shortLead":"Az LMP öt kerületben szeretett volna jelöltet állítani, de hármat ajánlottak nekik, és nem is az általuk akart...","id":"20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22df2b56-254f-4461-bab4-1c3bd9479935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b6bb87-d83e-42fa-8960-423c8fbc7414","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Harom_polgarmesteri_helyet_ajanlott_az_ellenzek_az_LMPnek_Budapesten","timestamp":"2019. április. 07. 14:48","title":"Három polgármesteri helyet ajánlott az ellenzék az LMP-nek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cseppentőfej miatt félreérthető volt az adagolása a terméknek, több csecsemő is kórházba került emiatt. ","shortLead":"A cseppentőfej miatt félreérthető volt az adagolása a terméknek, több csecsemő is kórházba került emiatt. ","id":"20190407_Veszelyesen_tul_lehet_adagolni_ezt_a_csecsemoknek_valo_vitamint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc316a-133e-4352-9d14-68966a14c66d","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Veszelyesen_tul_lehet_adagolni_ezt_a_csecsemoknek_valo_vitamint","timestamp":"2019. április. 07. 10:20","title":"Veszélyesen túl lehet adagolni ezt a csecsemőknek való vitamint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Győr 29-28-ra győzött a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A Ferencváros viszont hátrányból várja a folytatást: a 29-26-ra kikapott az orosz Rosztov-Dontól Érden.","shortLead":"A címvédő Győr 29-28-ra győzött a dán Odense otthonában vasárnap a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első...","id":"20190407_kezilabda_bl_gyor_odense_ferencvaros_rosztov_don_negyeddonto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd25ab7-fbfc-49f8-a028-bb83e842b529","keywords":null,"link":"/sport/20190407_kezilabda_bl_gyor_odense_ferencvaros_rosztov_don_negyeddonto","timestamp":"2019. április. 07. 18:46","title":"Kézilabda-BL: előnyben a Győr, nehéz helyzetben a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","shortLead":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","id":"20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f468a-b6af-4d4f-af18-c6af2a3d0e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2019. április. 07. 20:48","title":"Videóműsorral és új portállal tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]