Az Európai Bizottság szóvivője kedden egy kérdésre azt válaszolta, hogy nagyon sikeres a migránskártyaprogram. Ez felháborító, hiszen terroristákat pénzelnek

– ezt Hollik István mondta el Budapesten szerdán az MTI beszámolója szerint. Azt nem fedte fel, hogy ezt a kétszavas "botrányt" az MTI tudósítója szedte ki egy nappal korábban, az Európai Bizottság szokásos 12 órai sajtótájékoztatóján. De nem ez az egyetlen furcsa körülmény a történetben, ahogy a sajtótájékoztatót rögzítő videóból kivehető. Az MTI tudósítója személyes bemutatkozás nélkül a "migránskártyákról" érdeklődik, valamint Frans Timmermans esetleg Magyarországot is érintő kampányáról. Alexander Winterstein szóvivő nem leplezi enyhe csalódottságát, hogy ezredszer felelhet ugyanarra.

– Már rengeteg alkalmunk volt arra, hogy elmagyarázzuk a dolgok működését. Timmermans kampánya szigorúan el van különítve bizottsági munkájától, és mindig utóbbi élvez elsőbbséget. Hogy merre kampányol a testület első számú helyettese, azt ennek megfelelően a bizottság nem is követi, azt csak a stábjától lehet megtudni – mondja el Winterstein. Majd áttér a kártyákra: ez egy nagyon sikeres program rengeteg biztosítékokkal, amelyek a visszaélés lehetőségét kizárják. Így nem is kívánnak változtatni rajta.

Az MTI tehát megkapta azt a két szót, amelyre Hollik István egy teljes sajtótájékoztatót épített másnap: "nagyon sikeres". Ha tudta volna a távirati iroda embere, hogy mi következik, akkor ezen a ponton nyilván kiszaladt volna a teremből. A magyar kollégát egy görög újságíró követte ugyanis. És amit mondott, abból mindenki számára kiderülne, hogy nem csak a Facebook tartja megbízhatatlannak a magyar kormánysajtót, de már az európai kollégák is.

Athanasios Athans a következő kérdést tette fel:

Rácsatlakoznék az előttem kérdezőre, mivel a kártya ügyét legalább hetente felhozzák itt. Ellenőrizte a Bizottság, hogy a kártyák ügyét valaha is pontosan elmagyarázták-e Magyarországon? Úgy tűnik, hogy vészesen beragadtak hibás értelmezések. Kezdődött a névtelenséggel, ami nem igaz, aztán az 500 eurós összeggel, ami szintén nem igaz. Azon gondolkodom, mondtak-e valaha is igazat róla. Az Európai Bizottság athéni kirendeltsége a minap egy sikeres programot bonyolított le az álhírek és híresztelések ellen. Nem kéne a budapesti irodának is csinálnia egy ilyet?

Winterstein nem nagyon tudta, mit válaszoljon erre. Azt javasolta Athansnak, kérdését tegye fel a mögötte ülő magyar kollégának. Majd úgy folytatta: a Bizottság nem tehet mást, mint elmondja a tényeket, és ezt nagyon sokszor meg is tette a kártyákkal vagy a nyugat-balkáni útvonallal kapcsolatban. A budapesti kirendeltség kollégái is azon vannak, hogy mindent elmagyarázzanak. A bizottság innen kezdve nem tehet mást, mint bízik abban, hogy azt tényszerűen tovább is adják az egyes tagországokban.

Az MTI ezek után a korrektség helyett a kétszavas választ adta tovább a kormány sajtóosztályának. Hollik István ennek apropóján el is ismételt minden ezerszer megcáfolt rémhírt a kártyákkal kapcsolatban. Hát, így szerez a nemzetközi sajtó megvetése mellett az MTI brüsszeli embere muníciót a kormányszóvivőnek a kampány idejére.