[{"available":true,"c_guid":"abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

\r

","shortLead":"Egy brit művész nagyot mert álmodni, és elképesztette a milánóiakat.\r

\r

","id":"20190411_Nem_vicc_lecipzaraztak_egy_milanoi_epulet_homlokzatat_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abcaf039-eaa2-43a4-a1ef-16a91077ac01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81b7f8-06b2-4cec-a61d-4945c122a1aa","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Nem_vicc_lecipzaraztak_egy_milanoi_epulet_homlokzatat_foto","timestamp":"2019. április. 11. 11:20","title":"Nem vicc: lecipzárazták egy milánói épület homlokzatát (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet tanítványai is elkísérték. És ha már így együtt voltak, a repülőn dalra fakadtak.","shortLead":"A Snétberger Zenei Tehetség Központ és vezetője rangos díjat kapott Madridban, a díjátadóra Snétberger Ferencet...","id":"20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f81aaa6-0330-42b4-be3f-571b47a222c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9224588-fc10-443c-acd9-00b476b0eefb","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Snetbergerek_meglepeteskoncertet_adtak_a_repulon__a_Ryanair_meg_is_osztotta_video","timestamp":"2019. április. 12. 14:16","title":"Snétbergerék meglepetéskoncertet adtak a repülőn – a Ryanair meg is osztotta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo volt az első gyártó, aki megkapta a Qualcomm legfrissebb lapkakészletét, a Snapdragon 855-öt. A telefonnak óriási sikere volt, nem utolsósorban pénztárcabarát ára miatt. Hamarosan jön a folytatás: egy újabb Lenovo-csúcstelefon Snapdragon 855-tel.","shortLead":"A Lenovo volt az első gyártó, aki megkapta a Qualcomm legfrissebb lapkakészletét, a Snapdragon 855-öt. A telefonnak...","id":"20190411_lenovo_z6_pro_snapdragon_855_androidos_csucstelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5704f2d-0a5d-4e4e-9deb-80a7a9cf54c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_lenovo_z6_pro_snapdragon_855_androidos_csucstelefon","timestamp":"2019. április. 11. 12:33","title":"Hamarosan nagy tudású, de olcsó androidos telefon érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a880c4-9649-4a6c-ad7c-fb94c7d1cc1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a teljesítménytesztekről ismert AnTuTu legfrissebb listáját, amely az újabb androidos csúcsmobilokat rangsorolja. Érdekes eredmény született.","shortLead":"Kiadta a teljesítménytesztekről ismert AnTuTu legfrissebb listáját, amely az újabb androidos csúcsmobilokat...","id":"20190412_legjobb_androidos_telefon_teljesitmenyteszt_antutu_huawei_p30pro_samsung_galaxy_s10_s10plus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9a880c4-9649-4a6c-ad7c-fb94c7d1cc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a2d5b0-a0b2-4929-92e1-6ad5e8597f5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_legjobb_androidos_telefon_teljesitmenyteszt_antutu_huawei_p30pro_samsung_galaxy_s10_s10plus","timestamp":"2019. április. 12. 11:03","title":"A legerősebb androidos telefont keresi? Nézze meg ezt a listát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","shortLead":"Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson.","id":"20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c096709-0753-4b66-874f-88a9e6e05b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09436343-71cf-462b-ba95-d63120cc6b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nigel_Farage_ezer_fontot_tett_fel_uj_partja_valasztasi_gyozelmere","timestamp":"2019. április. 12. 15:10","title":"Nigel Farage ezer fontot tett fel új pártja választási győzelmére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","shortLead":"Tele volt az alkatrészraktár a forgalmazásra szánt bontott \"termékekkel\".","id":"20190410_autolopas_autobontas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f61906d-23de-4400-a6dc-3fc8f3960b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbadd3a-0da5-417b-8aeb-7428954a2b61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_autolopas_autobontas","timestamp":"2019. április. 11. 04:06","title":"Nagyüzemben bontották a lopott tízmilliós autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5002f1ea-6d3e-4b97-8ab0-7a8ebf99791b","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar költészet napjának tiszteletére négy büntetés-végrehajtási intézetből összesen hét elítélt szavalta el József Attila A hetedik című költeményét. ","shortLead":"A magyar költészet napjának tiszteletére négy büntetés-végrehajtási intézetből összesen hét elítélt szavalta el József...","id":"20190411_Rabok_szavalnak_vers_magyar_kolteszet_napja_Jozsef_Attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5002f1ea-6d3e-4b97-8ab0-7a8ebf99791b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f8b59a-2dbd-42fd-9252-774ac99b7230","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Rabok_szavalnak_vers_magyar_kolteszet_napja_Jozsef_Attila","timestamp":"2019. április. 11. 10:52","title":"Nem csak a rendőrök, a rabok is szavalnak a magyar költészet napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barka Emese az első magyar női Európa-bajnok birkózásban, Sastin Marianna bronzérmet nyert. ","shortLead":"Barka Emese az első magyar női Európa-bajnok birkózásban, Sastin Marianna bronzérmet nyert. ","id":"20190412_Aranyermes_lett_Barka_Emese_a_birkozoEbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca100fdd-082e-4cd0-a189-ed51a675c938","keywords":null,"link":"/sport/20190412_Aranyermes_lett_Barka_Emese_a_birkozoEbn","timestamp":"2019. április. 12. 18:24","title":"Aranyérmes lett Barka Emese a birkózó-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]