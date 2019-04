Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista szerint „Lőrinc mellett nem lehet elmenni”.","shortLead":"A humorista szerint „Lőrinc mellett nem lehet elmenni”.","id":"20190418_Bodocs_Tibor_Meszaros_Lorincen_rohognek_a_kormanytisztviselok_is_amikor_be_vannak_rugva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be02534-3158-40f1-b5fd-e9368d843d0d","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Bodocs_Tibor_Meszaros_Lorincen_rohognek_a_kormanytisztviselok_is_amikor_be_vannak_rugva","timestamp":"2019. április. 18. 09:30","title":"Bödőcs Tibor: Mészáros Lőrincen röhögnek a kormánytisztviselők is, amikor be vannak rúgva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","shortLead":"A kicsi már három hónapos, de a közönség még csak videón láthatja. ","id":"20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e3f5071-28e5-4e71-85dd-54125867007e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9401f-6fc7-4c82-93ff-6df5e7056756","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Vilagsiker_Bebi_hangyaszsunt_nevelnek_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2019. április. 16. 16:05","title":"Világsiker: Bébi hangyászsünt nevelnek a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu/atlatszo.blog.hu","category":"kkv","description":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","shortLead":"Október végéig az összes takarék az új kereskedelmi bankban egyesül.","id":"20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b458d-7c6c-41d2-b190-ef21950a6a49","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Majus_6an_indul_az_uj_Takarekbank","timestamp":"2019. április. 17. 12:05","title":"Május 6-án indul az új Takarékbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","shortLead":"A toronyőrt már sikerre vitték korábban.","id":"20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983f86e4-61c6-4a22-9fe0-6cf6c073d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd0d2c0d-cb33-4f1b-bde3-bcf7e680e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20190418_A_Disney_is_bedob_otmilliot_a_Notre_Damera","timestamp":"2019. április. 18. 11:43","title":"A Disney is bedob ötmilliót a Notre-Dame-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek a tudnivalóit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Ha valaki ingóságot adott el, ki kell egészítenie az adóbevallás-tervezetet, amelyet a NAV-tól kapott – ennek...","id":"20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569ac05-479a-45fb-82a8-1f11c333492f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Vigyazzon_ha_eladott_valamit_baj_ne_legyen_az_adobevallasnal","timestamp":"2019. április. 18. 05:15","title":"Vigyázzon, ha eladott valamit, baj ne legyen az adóbevallásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1c5d82-e5e1-4813-8f1e-16d2f2bec5c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nagyon szépen követte a pontozott vonalat, amiért meg kell dicsérni, és tökéletesen lerakta a kocsit az „X” jellel ellátott területre. Csak itt nem ez a feladat.","shortLead":"Igaz, nagyon szépen követte a pontozott vonalat, amiért meg kell dicsérni, és tökéletesen lerakta a kocsit az „X”...","id":"20190417_parkolas_bejarat_tilos_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1c5d82-e5e1-4813-8f1e-16d2f2bec5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddbf3a6-bd11-41bf-905c-fda908528018","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_parkolas_bejarat_tilos_helyen","timestamp":"2019. április. 17. 12:23","title":"Parkolásból ez az autós nem okosabb, mint egy ötödikes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A HVG-címlapok plakátjai negyven éve, a lap megjelenése óta minden héten kikerültek a hirdetőoszlopokra – mostanáig. A Mészáros-birodalomba beszippantott Mahir ugyanis egyoldalúan és azonnali hatállyal, jogszerűtlenül felmondta a kiadónkkal kötött szerződést. Semmilyen magyarázatot nem adtak.","shortLead":"A HVG-címlapok plakátjai negyven éve, a lap megjelenése óta minden héten kikerültek a hirdetőoszlopokra – mostanáig...","id":"20190417_Eltunteti_az_utcakrol_a_HVGplakatokat_a_hatalomkozelive_tett_Mahir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9edde4e-e164-4ce1-9a0d-af1a1f3242da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ab2ca3-faf6-4821-b6b9-a9e4313d491e","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Eltunteti_az_utcakrol_a_HVGplakatokat_a_hatalomkozelive_tett_Mahir","timestamp":"2019. április. 17. 15:05","title":"Eltünteti az utcákról a HVG-plakátokat a hatalomközelivé tett Mahir","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor kerül Vlagyimir Putyin asztalára a törvény aláírásra szánt változata.","shortLead":"Az orosz törvényhozás alsóháza rábólintott a központosított internet ötletére, így már csak a felsőházon múlik, mikor...","id":"20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae1066b6-146b-4038-8cde-325589e852b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620763f-8d7d-48f3-b316-a6e5a0ab39e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_oroszorszag_internetforgalom_ellenorzese_kozponti_hub_internetes_cenzura_vlagyimir_putyin","timestamp":"2019. április. 16. 19:33","title":"Megszavazta a Duma a törvényjavaslatot, ami totális cenzúrát hozhat az orosz internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]