[{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","shortLead":"Ez volt idén a legtöbb halálos áldozattal járó támadás az országban. ","id":"20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d999236-c0db-4b6a-ace7-52ba75bf599b","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Tizenharom_embert_gyilkoltak_meg_egy_leszamolasban_Mexikoban","timestamp":"2019. április. 20. 09:15","title":"Tizenhárom embert gyilkoltak meg egy leszámolásban Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még az európai parlamenti választások előtt, Budapesten fog egyeztetni az olasz belügyminiszter Orbán Viktorral Budapesten. ","shortLead":"Még az európai parlamenti választások előtt, Budapesten fog egyeztetni az olasz belügyminiszter Orbán Viktorral...","id":"20190419_Ket_het_mulva_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d476118-cf6b-487e-8438-eb5cd41c0884","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Ket_het_mulva_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 19. 21:06","title":"Két hét múlva érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád belvárosába. A több tízezer ember részvételével rendezett gyűlésen felszólalt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is, s beszélt Milorad Dodik boszniai szerb elnök, Bosznia soros elnöke is, aki a napokban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a bosnyákok által fabrikált mítosznak nevezte az 1995-ös srebrenicai vérengzést, melynek során a szerb katonák 8000 muszlim férfit is fiút gyilkoltak meg.","shortLead":"A múlt szombati ellenzéki tüntetés után péntekre Alekszandar Vucsics szerb államfő hívta össze híveit Belgrád...","id":"20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f64f8ec2-55a5-43b9-b3e7-9fce50cd3db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd093483-946e-4b9b-a3b3-5133bc3a4870","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Belgradi_bekement__Szijjarto_Peter_is_Vucsics_mellett","timestamp":"2019. április. 19. 20:42","title":"Belgrádi békement – Szijjártó Péter is Vucsics mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kiskereskedelem online forgalma folyamatosan növekszik és egyre nagyobb részarányt képvisel a teljes kereskedelmen belül. A kérdés az, hogy amennyiben folytatódik ez a trend vajon életben tudnak-e maradni a plázák, élményközponttá alakulnak át, esetleg raktár lesz belőlük, vagy teljesen megszűnnek.","shortLead":"A kiskereskedelem online forgalma folyamatosan növekszik és egyre nagyobb részarányt képvisel a teljes kereskedelmen...","id":"20190421_Most_akkor_lottek_a_plazaknak_vagy_van_remeny_a_tulelesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6841ca5d-f9d7-40b0-9bb3-1c8ed6910e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01acfce0-7341-4c48-aec2-c0fc900ac9ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_Most_akkor_lottek_a_plazaknak_vagy_van_remeny_a_tulelesre","timestamp":"2019. április. 21. 10:50","title":"Most akkor lőttek a plázáknak, vagy van remény a túlélésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. ","shortLead":"Házhozszállítás nincs, de azért akadnak boltok, ahol bevásárolhat húsvét idején is. ","id":"20190419_Nem_all_meg_az_elet_az_unnepek_alatt_sem_korulbelul_20_ezer_bolt_lehet_nyitva_az_orszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49122ef3-815a-48b0-aa58-400714d521e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af715e2d-90f3-4a1c-b23b-011530dc3826","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190419_Nem_all_meg_az_elet_az_unnepek_alatt_sem_korulbelul_20_ezer_bolt_lehet_nyitva_az_orszagban","timestamp":"2019. április. 19. 18:50","title":"Nem áll meg az élet az ünnepek alatt sem: körülbelül 20 ezer bolt lehet nyitva az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben tartott felvonuláson. Az ellentüntetők kétezren voltak.","shortLead":"Húsz szélsőjobboldali aktivista vett részt az Adolf Hitler születésnapja alkalmából a nyugat-németországi Ingelheimben...","id":"20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652b263d-dc05-4d1e-9233-5ecad278b381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8125253a-75d1-48ce-a47a-965460628800","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Csak_huszan_eltettek_Hitlert_a_szuletesnapjan","timestamp":"2019. április. 21. 09:54","title":"Csak húszan éltették Hitlert a születésnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","shortLead":"Közel harminc kormánykatona vesztette életét az elmúlt két nap során. ","id":"20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=704621de-4770-4d05-bdc7-02fe5e0996ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b354e878-4f6b-4959-99f4-7ac52ce1ad5d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szir_katonakat_olt_az_Iszlam_Allam","timestamp":"2019. április. 20. 12:05","title":"Szír katonákat ölt az Iszlám Állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]