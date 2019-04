Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59 millió okostelefont adtak el. Az év első hónapjában 40 szerződést írtak alá globális távközlési szolgáltatókkal, nekik a Huwei szállítja az 5G technológiát. ","shortLead":"A Huawei bevétele jelentősen megugrott az idei első negyedévben, a cég gyorsjelentése szerint ebben az időszakban 59...","id":"20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3949aef2-3357-4215-b08c-aa454ef54f49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Kemvad_ide_vagy_oda_kilott_a_Huawei","timestamp":"2019. április. 22. 09:23","title":"Kémvád ide vagy oda, kilőtt a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy Elek Ference lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és enigmatikusak – őket mutattuk be közelebbről az elmúlt hetekben. Listánk első helyezettje ifj. Vidnyánszky Attila, korosztálya legtehetségesebb színésze, aki már húszévesen elvitt egy milliárdos mozifilmet a hátán, az Aranyélet második évadának a lelke volt, és a legjobb dolog lehetett volna A Viszkisben.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Latinovits Zoltánja vagy...","id":"20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70615d8d-08f2-4632-aa8e-a9802e8ecf48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c29f70-f9d0-4681-9595-b9800a6c2563","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_1_ifj_Vidnyanszky_Attila","timestamp":"2019. április. 21. 20:00","title":"ifj. Vidnyánszky Attila: Boldognak lenni nem szégyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","shortLead":"Volt vadászengedélye, de az állat elejtését már elfelejtette bejelenteni a bugyi férfi. ","id":"20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf775fc-42ea-43d9-a655-aa5d3231f2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e4ec8-96e1-479b-b937-a3ab964ed3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190422_Husvet_hetvege_volt_hat_lopott_egy_vaddisznot","timestamp":"2019. április. 22. 09:51","title":"Húsvét hétvége volt, hát lopott egy vaddisznót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Külső bokaszalag-szakítást szenvedett az ifjú játékos.\r

","id":"20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4577251c-7118-4764-955d-f8c599db7e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe99beef-b9a1-4692-8885-010ff3bdff07","keywords":null,"link":"/sport/20190421_Megserult_Dardai_fia_vege_az_idenyenek","timestamp":"2019. április. 21. 20:59","title":"Megsérült Dárdai fia, vége az idényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke harcot hirdetett az álhírek ellen. ","id":"20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719b4d97-2cde-4ff2-bea9-61ef3051ec9e","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_JeanClaude_Juncker_uzent_a_Brusszelt_tamadoknak_Visszalovunk","timestamp":"2019. április. 22. 10:05","title":"Jean-Claude Juncker üzent a Brüsszelt támadóknak: \"Visszalövünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f2b298-041d-45fd-9b0f-86828d8311b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset a szlovákiai Zsolna magánállatkertjében történt. ","shortLead":"Az eset a szlovákiai Zsolna magánállatkertjében történt. ","id":"20190422_Benyult_a_racson_hogy_megsimogassa_a_tigrist_majdnem_elvesztette_a_karjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f2b298-041d-45fd-9b0f-86828d8311b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d998c-2312-41f5-917c-f45eba8215ee","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Benyult_a_racson_hogy_megsimogassa_a_tigrist_majdnem_elvesztette_a_karjat","timestamp":"2019. április. 22. 15:28","title":"Benyúlt a rácson, hogy megsimogassa a tigrist, majdnem elvesztette a karját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kötényben, kölnivel.","shortLead":"Kötényben, kölnivel.","id":"20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782494e6-45b4-4fb9-9420-90e85f09ee13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a69a8bc-7d25-4dd9-8679-368d5b074c2e","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Orban_Viktor_is_locsolkodott_husvet_hetfon","timestamp":"2019. április. 22. 15:29","title":"Orbán Viktor is locsolkodott húsvéthétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d40efbd-55ab-4c8d-8d97-1afa172d80f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9720a67-4880-4f19-bc23-54832bcf43dd","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Melyik_amerikai_elnokot_lattak_a_Kama_Szutraval_a_kezeben","timestamp":"2019. április. 22. 07:45","title":"Melyik amerikai elnököt látták a Káma Szútrával a kezében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]