[{"available":true,"c_guid":"807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi oldalakat, de a kijárási tilalmat már feloldotta a kormány. ","shortLead":"Az amerikai külügy figyelmeztetést adott ki, az áldozatok között 32 külföldi is van. Elérthetetlenné tették a közösségi...","id":"20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=807172df-ba1e-4691-b36b-c72953e097b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00bd536-b115-463f-9638-d733bf1f5386","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Sri_Lanka_290_halott_ujabb_merenyletektol_tartanak","timestamp":"2019. április. 22. 08:27","title":"Srí Lanka: már 290 halott, újabb merényletektől tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fa7afe-8c8d-47e3-a897-44d733e1b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat grillezik el a magyar, a piackutatók mérései szerint ötödével többet kolbászt és sajtot sütögettünk, mint korábban.\r

","shortLead":"Milliárdokat grillezik el a magyar, a piackutatók mérései szerint ötödével többet kolbászt és sajtot sütögettünk, mint...","id":"20190424_Nagyon_rakaptunk_a_grillezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4fa7afe-8c8d-47e3-a897-44d733e1b31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f78b70-2d1f-4f6b-91e3-c8ae43e7eea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190424_Nagyon_rakaptunk_a_grillezesre","timestamp":"2019. április. 24. 05:49","title":"Nagyon rákaptunk a grillezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig az eredeti javaslatot már felpuhították. A gender szóról is a liberális propaganda jut Donald Trumpék eszébe.\r

","id":"20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246ac969-bd23-4df3-9032-9b7985df8cbf","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Vetoval_fenyegeti_az_USA_az_ENSZ_nemi_eroszak_elleni_javaslatat_mert_abortusztamogatast_olvas_ki_belole","timestamp":"2019. április. 23. 09:47","title":"Vétóval fenyegeti az USA az ENSZ nemi erőszak elleni javaslatát, mert abortusztámogatást olvas ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","shortLead":"A volt pénzügyminiszter keserű közleményben jelentette be a Modern Magyarország Mozgalom működésének befejezését. ","id":"20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdb02251-4648-4a4e-971d-92318fefc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd66a105-9afa-4381-9464-b7625822c382","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Megszunik_Bokros_Lajos_partja","timestamp":"2019. április. 23. 09:58","title":"Megszűnik Bokros Lajos pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

","id":"20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39f2b9-ed1c-4785-926a-b44d923ba65c","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","timestamp":"2019. április. 22. 10:55","title":"Remekeltek a magyar szumósok Tallinnban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket a 60-as évekbe. ","shortLead":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket...","id":"20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee68a5f-8d3e-48db-969e-c33f9ba8d6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","timestamp":"2019. április. 22. 06:41","title":"Eladó az egyik legszebb régi hazai Mercedes, amit részben egy magyar tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","shortLead":"A detonációt követő pillanatokról videófelvétel is készült. ","id":"20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e08005-7dfa-492a-a00e-65ecdd9d76ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Panik_tort_ki_Sri_Lanka_fovarosaban_egy_ujabb_robbanas_miatt","timestamp":"2019. április. 22. 14:12","title":"Pánik tört ki Srí Lanka fővárosában egy újabb robbanás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat, jelentette be az ország védelmi minisztere.","shortLead":"Az új-zélandi merényletre adott bosszú volt a Srí Lanka-i, több mint 300 áldozatot követelő öngyilkos robbantássorozat...","id":"20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cce280a9-fd9b-4b17-9001-37a8bb353b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd301c86-031b-4ade-b9f9-d09bc9238155","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_A_christchurchi_merenylet_bosszuja_volt_a_Sri_Lankai_robbantassorozat","timestamp":"2019. április. 23. 11:07","title":"A christchurchi merénylet bosszúja volt a Srí Lanka-i robbantássorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]