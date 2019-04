Megírtuk, miután Orbán Viktor előjött 7 pontjával, Manfred Weber néppárti csúcsjelölt 12 ponttal rukkolt elő. A német politikus választási programja nem sokkal hosszabb, mint a Fideszé, de legalább konkrét javaslatok is szerepelnek benne. Például egy jogállamiságot ellenőrző testület létrehozása, fiatal családoknak járó kedvezményes lakáshitel és az európai FBI létrehozása.

Most pedig a Népszava azt írja, a Fidesz tagságának felfüggesztése ellenére is folyamatos a kommunikáció a párt és az Európai Néppárt vezetése között, legutóbb például Athénban az EPP kampánynyitó rendezvényén Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz EP-listavezetője is részt vett. A lap információja szerint a miniszter Michel Barnierrel, a Néppárt alelnökével tárgyalt. A megbeszélések tényén túl az is érdekes, hogy a hírek szerint az egyik téma Trócsányi biztosi jelöltsége volt.

Ahhoz hogy Trócsányi biztosan biztos legyen, kell a Néppárt támogatása, ezért nem véletlen a kommunikáció a két fél között. Másik érdekesség, hogy a Népszava szerint ismét felmerült a pletyka, miszerint mégsem Manfred Weber lesz a Bizottság elnöke. Képbe került ugyanis Angela Merkel: miután a német kancellár lemondott a CDU vezetéséről, mindenki biztosra veszi, hogy nem tölti ki hivatalát és idejekorán átadja azt a kereszténydemokraták tavaly megválasztott új vezetőjének, Annegrett Kramp-Karrenbauernek. E forgatókönyv szerint viszont Merkel nem vonulna vissza a nagypolitikától, hanem az Európai Tanács következő elnöke lenne Donald Tusk után.