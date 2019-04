Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett gondozóival a múlt hétvégén a Kongói Demokratikus Köztársaságban lévő Virunga Nemzeti Parkban. A képet már megmutattuk néhány napja, most kiderült az is, milyen körülmények között készült.","shortLead":"A vadőrnél lévő mobiltelefont meglátva \"vágta pózba\" magát az a két nőstény gorilla, amely két lábra állva szelfizett...","id":"20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7366dc97-530a-47a5-ad8b-da022a15d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c29a7-ff6d-49d7-96cc-dec538487a5e","keywords":null,"link":"/elet/20190426_gorilla_virunga_nemzeti_park_vador_szelfi","timestamp":"2019. április. 26. 14:24","title":"A gorillák mindent eldobtak, amikor meglátták, hogy szelfi készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c05253-5086-470d-a907-1aafb53f4703","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Danone elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlése előtt megerősítette szándékát: nem akar kiemelt nyugdíjat, ami pedig törvényesen járna neki. \r

","shortLead":"A Danone elnök-vezérigazgatója a részvényesek közgyűlése előtt megerősítette szándékát: nem akar kiemelt nyugdíjat...","id":"20190426_A_Magyarorszagon_is_ismert_francia_tejipari_orias_vezere_lemond_12_millio_euros_nyugdijarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06c05253-5086-470d-a907-1aafb53f4703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9619b4c7-f1d3-4ab5-b1dc-5c62a26dd4bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_A_Magyarorszagon_is_ismert_francia_tejipari_orias_vezere_lemond_12_millio_euros_nyugdijarol","timestamp":"2019. április. 26. 10:27","title":"A Magyarországon is ismert francia tejipari óriás vezére lemond 1,2 millió eurós nyugdíjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","shortLead":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","id":"20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731172d8-8de1-492e-9054-25c784117e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 25. 14:54","title":"Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0237e40b-54df-4cde-91bb-9e9d567b0e39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tibeti autópálya-alagút építésének egyik legkomolyabb nehézsége az oxigénszegény környezetben való munkavégzés volt. ","shortLead":"A tibeti autópálya-alagút építésének egyik legkomolyabb nehézsége az oxigénszegény környezetben való munkavégzés volt. ","id":"20190426_Kozel_5000_meteres_magassagban_epult_alagut_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0237e40b-54df-4cde-91bb-9e9d567b0e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaeb4f8-45ba-4786-a7dc-934676bddcbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Kozel_5000_meteres_magassagban_epult_alagut_Kinaban","timestamp":"2019. április. 26. 14:29","title":"Közel 5000 méteres magasságban épült alagút Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető önálló műalkotásnak? Illetve ha így is gondoljuk, jogi értelemben a mű kinek a szellemi terméke? A robotművészé vagy annak megalkotójáé? A Magyar Telekom innovációs rendezvénysorozatának kerekasztal beszélgetésén jártunk. ","shortLead":"Vajon művészet-e a mesterséges intelligencia által létrehozott Rembrandt-festmény? És ha igen, mennyiben tekinthető...","id":"20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60c9f0b-46b6-4670-bd12-6bf1df752f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230139a-cd64-4e3f-9444-ec3f207ad526","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190425_telekom_most_mesterseges_intelligencia_muveszet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"A gép a jövő sztárművésze?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bac219d-91d0-4a84-a9de-41aeb7377822","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15 millió forint felett van beleszólása. ","shortLead":"15 millió forint felett van beleszólása. ","id":"20190426_Az_informatikai_beszerzeseknel_sem_lehet_Rogan_Antalt_megkerulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bac219d-91d0-4a84-a9de-41aeb7377822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9a8cff-0c1a-4ebb-b89a-54747b1ac66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Az_informatikai_beszerzeseknel_sem_lehet_Rogan_Antalt_megkerulni","timestamp":"2019. április. 26. 13:24","title":"Az informatikai beszerzéseknél sem lehet Rogán Antalt megkerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbf5e06-b8a8-4cbf-a9fe-de91be97d93c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A VIII. kerületben történt baleset miatt pótlóbuszok viszik a 24-es és 28-as villamosok utasait egy szakaszon.","shortLead":"A VIII. kerületben történt baleset miatt pótlóbuszok viszik a 24-es és 28-as villamosok utasait egy szakaszon.","id":"20190425_olvasoi_fotok_villamos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbf5e06-b8a8-4cbf-a9fe-de91be97d93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4631bec-19b1-4449-96ad-53fed34ba403","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_olvasoi_fotok_villamos_baleset","timestamp":"2019. április. 25. 16:58","title":"Balesetezett a villamos a Fiumei úton - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]