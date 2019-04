Pénteken délután 4 órára hirdetett tüntetést a Független Diákparlament a Kossuth térre, ahol az ellen tiltakoznak, hogy kötelező legyen az egyetemi felvételihez a nyelvvizsga, ez a diákok szerint ugyanis jelentősen rontaná a felsőoktatásba való bejutás esélyét, mert a családok anyagi helyzete így még jobban meghatározná a továbbtanulás esélyét.

A tüntetésen a diákok emlékeztettek arra, hogy az ország legjobb középiskoláiban sincs olyan nyelvoktatás, hogy a diákok különórák nélkül le tudták volna tenni a nyelvvizsgát, illetve hogy az állami tankönyvek nem is olyanok, hogy azokból fel lehessen készülni a nyelvvizsgára, az arra készülőknek külön könyveket kell vennie.

Dvorácskó Balázs, a Pedagógusok Szakszervezete képviseletében arról beszélt, hogy esélyt kell adni mindenkinek, bárhol is született, bármilyen anyagi helyzetű vagy sajátos nevelési igényű. Emlékeztetett arra, hogy már most sem biztosítottak a feltételek a nyelvvizsgára felkészítéshez, a középiskolai nyelvoktatásnak pedig nem is kimondott célja a nyelvvizsgára felkészítés, így a felvételihez kötelező nyelvvizsga elzárja a társadalmi mobilizáció lehetőségét.

© Reviczky Zsolt

Ercse Kriszta oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szakértője emlékeztetett egy 2017-es jelentésre, amely szerint nincs elég nyelvtanár, sokuknak nem is megfelelő a kompetenciája, illetve nincs színvonalas iskolai nyelvoktatás, a kormány pedig ennek ellenére sem változtatott azon, hogy kötelezővé tegyék a nyelvvizsgát a felvételihez. Szerinte ha ragaszkodnak ehhez a feltételhez, akkor előbb-utóbb össze fog omlani az egészségügy és az oktatás is, mert nem lesz elég tanár és orvos, belőlük már most is hiány van.

Ercse Kriszta azt követelte, hogy addig ne lépjen hatályba az intézkedés, amíg a parlamenti képviselők 85 százaléka meg nem szerzi a középfokú komplex nyelvvizsgát, járjanak ők elöl jó példával.

A több nyelvvizsgával is rendelkező egyetemista Sipos Ferenc Norbert arról beszélt, hogy most ássák meg az egyetemek sírjait, de az egyetemek és a hallgatói önkormányzatok nem állnak ki a felsőoktatásért, holott a nyelvvizsgatörvénnyel az egyetemek elveszítik diákjaik felét. Végül oroszul üzent Kásler Miklósnak és Orbán Viktornak is, hogy adjanak jövőt a diákoknak.

Gyetvai Viktor arról beszélt, hogy Orbán Viktornak sincs B2-es nyelvvizsgája, hiába tanult ösztöndíjjal Oxfordban, ezért

elvárják, hogy Orbán Viktor 2019. szeptember elsejéig tegye le a középfokú komplex angol nyelvvizsgát.

Hozzátette, tudják, hogy akár az Ecserin is megveheti a nyelvvizsgáját, ezért azt kérik, hogy Orbán adja meg az időpontot és a nyelvvizsgacentrumot is, ahol le fog vizsgázni, ugyanis akkor a diákok elmennek vele, együtt fognak nyelvvizsgázni, sőt mehet akár az egész kormány is együtt nyelvvizsgázni.

Gyetvai azt mondta, ha Orbán nem teszi le a nyelvvizsgát szeptember 1-ig, akkor két népszavazási kezdeményezéssel fognak élni. Az egyik arról szólna, hogy ne lépjen életbe a nyelvvizsgaszigor addig, amíg nem lehet a közoktatásban mindenkit felkészíteni a középfokú nyelvvizsgára.

© Reviczky Zsolt

A másik népszavazási kezdeményezésük arról szólna, hogy ne lehessen Magyarországon miniszterelnök, aki nem teljesíti azon összes elvárást, amelyet az egyetemi felvételi eljárásban elvárnak a diákoktól.

Milyen ország az, ahol miniszterelnök lehetsz B2-es nyelvvizsga nélkül, de egyetemista nem?

– tette fel a kérdést. Hozzátette, szívesen tartanak felkészítő kurzust is Orbánnak, nem ciki az sem, ha többször kell nekifutnia a nyelvvizsgának, a miniszterelnöktől a vizsga időpontját és a nyelvvizsgacentrum megjelölését pedig a [email protected] e-mail-címre várják.

Gyetvai azt is bejelentette, hogy ők is tartanak egy nemzeti konzultációt, ebben három kérdést fognak feltenni, az első az lesz, hogy "Egyetért-e ön azzal, hogy Orbán Viktor miniszterelnöknek le kell tennie a B2-es nyelvvizsgát szeptember 1-ig?".

A tüntetésen bejátszottak részleteket Orbán Viktor miniszterelnöktől, ahogy angolul beszél, és Vida Ildikó volt NAV-elnöktől, ahogy tolmácsot kér. A demonstráción megjelent Gyurcsány Ferenc DK- és Fekete-Győr András Momentum-elnök is.