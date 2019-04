Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98fa53f-fe63-4a9d-ab68-bfecc8d92cfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő szerint szülőként az a dolga, hogy szeresse és megvédje őt. ","shortLead":"A színésznő szerint szülőként az a dolga, hogy szeresse és megvédje őt. ","id":"20190428_Transznemu_Charlize_Theron_gyereke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a98fa53f-fe63-4a9d-ab68-bfecc8d92cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c716b52-50ac-4664-b4a2-1aed22a301df","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Transznemu_Charlize_Theron_gyereke","timestamp":"2019. április. 28. 11:08","title":"Charlize Theron hétéves gyermeke transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombaton tartották a túraautó-világkupa első futamát.","shortLead":"Szombaton tartották a túraautó-világkupa első futamát.","id":"20190427_Michelisz_Norbert_a_10_helyen_futott_be_a_Hungaroringen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=587f4383-8700-49dc-b100-8ad673e1b31e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbdf171-e9f6-4aa8-b7da-9fb5cf2563e6","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Michelisz_Norbert_a_10_helyen_futott_be_a_Hungaroringen","timestamp":"2019. április. 27. 17:01","title":"Michelisz Norbert a 10. helyen futott be a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","shortLead":"3500 ház dőlt romba, 700 ezer ember került veszélybe az óriási vihar miatt.","id":"20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bff97617-a44d-4804-9e7d-af1e7bb024f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d450a5-5556-4fcd-9647-fc59eb4c897a","keywords":null,"link":"/elet/20190427_Hetszazezer_ember_kerult_veszelybe_a_mozambikban_pusztito_ciklon_miatt","timestamp":"2019. április. 27. 19:50","title":"Apokalipszist hagyott hátra a Kenneth ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","shortLead":"Szerencsére most nem munkanapra esik április 28., nem érhet minket munkahelyi baleset.



","id":"20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd6c51d-94a5-49bc-92f9-f85c5be308d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe0aafa-a758-4504-882f-7c84fe362384","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Tudja_milyen_emleknap_van_ma","timestamp":"2019. április. 28. 15:48","title":"Tudja, milyen emléknap van ma?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Budapest-Belgrád-vasútvonal lesz a leggyorsabb út Délkelet-Európából a kontinens belseje felé – mondta a Kossuth rádióban.","shortLead":"A Budapest-Belgrád-vasútvonal lesz a leggyorsabb út Délkelet-Európából a kontinens belseje felé – mondta a Kossuth...","id":"20190428_szijjarto_kinai_vasut_belgrad_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cda312d-ce96-4617-a690-33ad2f91685b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szijjarto_kinai_vasut_belgrad_budapest","timestamp":"2019. április. 28. 08:22","title":"Szijjártó elmagyarázta, miért lesz nekünk jó a 750 milliárdos kínai vasútvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","shortLead":"A kormánypárt követeli az EU-tól, hogy minden információt tegyen nyilvánossá a migránskártyákról.","id":"20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d319ff5-730b-4a0c-90c2-50cd01830b69","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Adatigenylessel_fordul_a_Fidesz_az_Europai_Bizottsaghoz_a_migranskartyak_miatt","timestamp":"2019. április. 28. 15:15","title":"Adatigényléssel fordul a Fidesz az Európai Bizottsághoz a migránskártyák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Olympique Lyon és az FC Barcelona jutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet május 18-án rendeznek Budapesten.","shortLead":"A címvédő Olympique Lyon és az FC Barcelona jutott a női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe, melyet május 18-án...","id":"20190428_LyonBarcelona_donto_lesz_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d95543cd-e9f8-431e-bc01-bfed4c71f67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24cd0465-8971-43b0-9fa5-5df4b7850f2e","keywords":null,"link":"/sport/20190428_LyonBarcelona_donto_lesz_Budapesten","timestamp":"2019. április. 28. 17:45","title":"Lyon-Barcelona döntő lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]