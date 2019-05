Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellene erősíteni a Lánchíd láncait a járdák kiszélesítéséhez, ezért a felújítás során nem szélesítik ki a hidat. A kormány egymilliárd forinttal kevesebbet ad a híd felújítására, de ezt a pénzt megkapja a főváros a környező közterületek átalakítására.","shortLead":"Meg kellene erősíteni a Lánchíd láncait a járdák kiszélesítéséhez, ezért a felújítás során nem szélesítik ki a hidat...","id":"20190503_A_lancok_miatt_nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cd61b3-0180-4543-b4a8-744da05892d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190503_A_lancok_miatt_nem_szelesitik_ki_a_Lanchidat","timestamp":"2019. május. 03. 10:58","title":"A láncok miatt nem szélesítik ki a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b5995b-ba13-47d0-beee-34237af9bb73","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó fotó kedvéért kockáztatta az életét a katona.","shortLead":"Egy jó fotó kedvéért kockáztatta az életét a katona.","id":"20190503_Vulkanba_pottyant_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b5995b-ba13-47d0-beee-34237af9bb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f551364-94ee-48a5-aa62-6ec2eca68b46","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Vulkanba_pottyant_tulelte","timestamp":"2019. május. 03. 10:51","title":"Vulkánba pottyant, túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És elárulta, melyik fegyver jött be neki legjobban.","shortLead":"És elárulta, melyik fegyver jött be neki legjobban.","id":"20190503_Nemeth_Szilard_Rambokent_tuzelt_a_loteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52bfc25-099d-4622-931d-dedb1479e35f","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Nemeth_Szilard_Rambokent_tuzelt_a_loteren","timestamp":"2019. május. 03. 17:54","title":"Németh Szilárd Rambóként tüzelt a lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

","shortLead":"Tanácstalanul nézegeti a drogériák és a patikák végtelennek tűnő kínálatát, és fogalma sincs, hogy a hangzatos...","id":"20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=622acadf-577c-4e99-9c9b-a214fcff131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0943c271-4dd6-4687-833a-a61b89743417","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190503_Ranctalanitas_narancsbor_mediwel","timestamp":"2019. május. 03. 15:30","title":"Ránctalanítás és narancsbőr: 7 makacs tévhit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják a munkát.","shortLead":"Az április 30-i határidőig ennyien nyilatkoztak arról, hogy a jövőre megalakuló közigazgatási bíróságokon folytatják...","id":"20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28775d68-d584-4685-986c-1795d673e2fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_kozigazgatasi_birosag_biro_atjelentkezes_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 03. 13:42","title":"162 bíró igazolt át a közigazgatási bíróságokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6098a87-302a-438d-b94f-046f51e8ae4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új korában 3,4 millió dollárért vesztegették a Lykan HyperSportot.","shortLead":"Új korában 3,4 millió dollárért vesztegették a Lykan HyperSportot.","id":"20190503_dubaj_rendrseg_autok_LykanHyperSport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6098a87-302a-438d-b94f-046f51e8ae4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2678f9bb-36a6-450f-adee-3b811150409a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190503_dubaj_rendrseg_autok_LykanHyperSport","timestamp":"2019. május. 03. 12:28","title":"Elővette legritkább autóját az abu-dzabi rendőrség, amelyből összesen 7 darab készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]