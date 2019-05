Persze minden szabályosan történt, amúgy is invazív fajokról volt szó, és úgyis megsérült volna a gyökerük.

Korábban beszámoltunk róla, 15 egészséges fa kivágására kapott engedélyt egy beruházó a IX. kerületben a Nádasdy, Tóth Kálmán és Bárd utcában, a fakivágás megkezdésekor pedig a lakók tiltakozni kezdtek, és rendőrt is hívtak.

Az utca lakói később az önkormányzat ülésére is bementek tiltakozni a fakivágások miatt, amire a polgármester leginkább gúnyolódva reagált, majd inkább zárt ülést rendelt el, és azt ígérte a lakóknak, hogy a levelükre 15 napon belül kapnak választ.

Négy nappal a 444-es videó megjelenése után a Ferencvárosi Önkormányzat sajtóközleményben magyarázta, miért vágták ki a fákat. A 24.hu azt írja, a kerület közleménye szerint semmilyen törvénysértés nem történt a fakivágások során, ugyanis "egy ingatlan-beruházás során a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával az építkezéshez elengedhetetlenül szükségesen a beruházó közterületen álló fák kivágását hajtotta végre". Hozzáteszik azt is, hogy mindez a jegyző hatáskörébe tartozó ügy, és ebben sem a Képviselő-testület, sem a polgármester nem rendelkezik hatáskörrel.

A közlemény szerint a kivágott fák többsége nem volt őshonos, és egyikük sem volt védett, és amőgy is ki kellett őket vágni, mert az invazív fajok is voltak köztük, az építkezés során pedig a gyökerük is megsérült volna, mely egyrészt pusztulásukat, másrészt balesetveszélyes helyzeteket okozhatott volna.

A levél hozzáteszi, hogy a fakivágással kapcsolatos panaszok egy olyan lakóházban élők részéről érkeztek, "akiknek jelenlegi otthonai 13 évvel ezelőtt hasonló körülmények között épültek és az építés során több fakivágás történt".

A kerüet szerint egyébként a kivágott fák helyére 48 újat fognak ültetni.