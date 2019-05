Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"889851df-74d4-4d6d-a2f9-8e17cf5214b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy ellenzéki képviselőt már korábban elrabolt a hírszerzés.","shortLead":"Egy ellenzéki képviselőt már korábban elrabolt a hírszerzés.","id":"20190510_Kovetsegekre_menekultek_venezuelai_kepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=889851df-74d4-4d6d-a2f9-8e17cf5214b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf85bcb3-fa9a-4c32-8218-7570cba28c39","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Kovetsegekre_menekultek_venezuelai_kepviselok","timestamp":"2019. május. 10. 07:11","title":"Követségekre menekültek venezuelai képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak a közmunkától megfosztott nő részére.","shortLead":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak...","id":"20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d3909-3833-4c11-b22e-7f4a18b7f43a","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","timestamp":"2019. május. 10. 17:45","title":"Hajléktalan nő nyert pert másodfokon a fővárosi kormányhivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Még a nyilvános bírálatokkal is kíméletesek voltak a politikusok, hogy ne rontsák el a hangulatot.","shortLead":"Még a nyilvános bírálatokkal is kíméletesek voltak a politikusok, hogy ne rontsák el a hangulatot.","id":"20190509_Filmsztarkent_korberajongott_politikusok_es_mesterloveszek__igy_lattuk_a_nagyszebeni_EUcsucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba65f8-51a8-45a4-8bec-ca5855e5b4de","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Filmsztarkent_korberajongott_politikusok_es_mesterloveszek__igy_lattuk_a_nagyszebeni_EUcsucsot","timestamp":"2019. május. 09. 19:26","title":"Filmsztárként körberajongott politikusok és mesterlövészek – így láttuk a nagyszebeni EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében érkező Android Q-ról még mindig keveset tudni, de egy kis előzetest már megmutatott belőle a Google.","shortLead":"Az év második felében érkező Android Q-ról még mindig keveset tudni, de egy kis előzetest már megmutatott belőle...","id":"20190509_android_q_funkcio_video_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829d66e0-4ef4-4e3f-ac8b-b404015a5365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f8b7a-6d4f-4668-8c31-ae78303113ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_android_q_funkcio_video_sotet_mod","timestamp":"2019. május. 09. 08:03","title":"Betesznek egy új kapcsolót az Androidba, a hatás nem marad majd el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A pszichiáter szakértő személyiségzavart, kannibalizmusra és szadizmusra való hajlamot is megállapított az elkövetőnél...","id":"20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a887595-8d77-475a-8f2e-70b513291623","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_Eletfogytiglant_kapott_a_ferfi_aki_megolt_egy_magyar_prostitualtat_Becsben","timestamp":"2019. május. 08. 21:10","title":"Életfogytiglant kapott a férfi, aki megölt egy magyar prostituáltat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet majd Szendrey Júliáról, a Mátyás király seregét kísérő nőkről, de Bartók Béla élete és egy 1989-es történet is vászonra kerülhet. ","shortLead":"14 történelmi játékfilm forgatókönyvének fejlesztésére adott pénzt a Magyar Nemzeti Filmalap. Ez alapján film készülhet...","id":"20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142b8710-40a6-4765-9252-2d19b4999fe8","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Noi_tortenelmi_hosoknek_szavazott_bizalmat_a_Filmalap","timestamp":"2019. május. 09. 09:47","title":"Női történelmi hősöknek szavazott bizalmat a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841638f0-8aae-4ce7-8ffe-8aa4af53e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tapasztalatok a jövő számára címmel ad ki kötetet a bukott macedón politikus. ","shortLead":"Tapasztalatok a jövő számára címmel ad ki kötetet a bukott macedón politikus. ","id":"20190509_nikola_gruevszki_konyv_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=841638f0-8aae-4ce7-8ffe-8aa4af53e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424345d9-9d1d-4471-99f3-84d24b1a8f89","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_nikola_gruevszki_konyv_budapest","timestamp":"2019. május. 09. 15:54","title":"Könyvet ad ki a börtönt megúszó, Budapesten menedékre lelt Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése miatt publikáltak készítőik. ","shortLead":"Gépi algoritmus segítségével fogja szűrni azokat a kulcsszavakat az Instagram, melyeket hamis információk terjesztése...","id":"20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69747a96-5c60-43eb-9849-88a4da8265a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_instagram_oltasellenesseg_kampany_propaganda","timestamp":"2019. május. 10. 12:33","title":"Az Instagram is nekimegy az oltásellenesek propagandájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]