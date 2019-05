Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","shortLead":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","id":"20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12faaa-3dfa-4a02-9241-5ad731768319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. május. 08. 09:48","title":"Folyamatosan átírja a kormány a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet, hogy megvizsgálja, hol is tart. A robotból, aki nemrég még mindent az úszásban kitűzött céljainak rendelt alá, mostanra a munka és a magánélet egyensúlyát kereső sportoló lett, aki a jövő évi tokiói olimpia után sem tervez felhagyni a versenyzéssel.","shortLead":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet...","id":"20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77ad66-b968-404b-9e58-77eaac26713b","keywords":null,"link":"/sport/20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. május. 08. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Most már magammal is kezdek jóban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A V4-ek vezetői közül utolsóként a magyar miniszterelnököt fogadja Donald Trump.","shortLead":"A V4-ek vezetői közül utolsóként a magyar miniszterelnököt fogadja Donald Trump.","id":"20190508_orban_viktor_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_munkalatogatas_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898ba530-0660-4b62-bf58-828bff8f39fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190508_orban_viktor_donald_trump_amerikai_elnok_feher_haz_munkalatogatas_washington","timestamp":"2019. május. 08. 08:24","title":"Csak Európából 22-en előzték meg Orbánt a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is érzékelik, de másokkal ellentétben az Apple tesz is ellene.","shortLead":"Az iPhone-tulajdonosok is hajlamosak túlzásba esni, ha telefonhasználatról van szó. Tim Cook szerint a problémát ők is...","id":"20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c14523-ff32-4154-b773-937c9aecb18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b3c441-b7ce-4169-b54a-e5f4d679c237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_tim_cook_apple_iphone_telefonfuggoseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:03","title":"Az Apple-nek több ötlete is van arra, hogy ne nyomogassák annyit az iPhone-t az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai közvéleményt az EP-választás előtt is. Leginkább a migráció témakörében születnek országokra egyénített tartalmak, de bármi jól jöhet, amely növeli a megosztottságot, és gyengíti a demokratikus intézményrendszerbe vetett hitet.



","shortLead":"Egy amerikai cég szerint az orosz hátterű, fake newst előállító, 500 ezres netes robothadsereg befolyásolja az európai...","id":"20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d89a887-2a9d-425c-b578-7e5d41e134bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_240_millio_europai_olvashatott_mar_orosz_eredetu_fake_newst","timestamp":"2019. május. 07. 16:32","title":"Az európaiak fele olvashatott már orosz eredetű fake newst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool 3-0-s hátrányból fordítva ejtették ki a Barcelonát az elődöntőben Wijnaldum és Origi két-két góljával.\r

","shortLead":"A Liverpool 3-0-s hátrányból fordítva ejtették ki a Barcelonát az elődöntőben Wijnaldum és Origi két-két góljával.\r

","id":"20190507_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a618f84b-874f-4fb1-8a2f-a9e2bf56aaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edda3bf3-d258-4697-b459-f952f50514bb","keywords":null,"link":"/sport/20190507_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. május. 07. 22:57","title":"Csodát tett, BL-döntőben a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","shortLead":"Bemutatjuk, hogyan lehetett megoldani a középszintű töriérettségit. ","id":"20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85810432-adc4-4b16-bbc6-6ee81fffe03d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Itt_vannak_a_torierettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 08. 13:36","title":"Itt vannak a töriérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]