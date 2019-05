Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","shortLead":"Térdsérülése van. Még nem tudni, mennyit kell kihagynia. ","id":"20190510_Muteni_kell_Suarezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09dd92b8-0555-4c82-b3c7-4260fe2f7209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a09ad1-d7c8-44c6-ab1d-5b67cc49baa2","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Muteni_kell_Suarezt","timestamp":"2019. május. 10. 05:30","title":"Műteni kell Suárezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355b0917-06c0-4af3-9d81-c3cadcd078e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felújítás miatt egyelőre nem tudni, mikor nyitnak ki újra.","shortLead":"Felújítás miatt egyelőre nem tudni, mikor nyitnak ki újra.","id":"20190509_Bezart_a_mozi_a_Mammutban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=355b0917-06c0-4af3-9d81-c3cadcd078e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0420eb-2a39-4df7-94f6-3cd7a5fbf58b","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Bezart_a_mozi_a_Mammutban","timestamp":"2019. május. 09. 15:00","title":"Bezártak a mozik a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","shortLead":"A vezetőfülkére kitett QR-kóddal kell majd érvényesíteni a mobilos jegyet. ","id":"20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2d152b-8d9b-47a0-ac41-6713a25c37d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_A_repteri_buszon_vezetik_be_eloszor_a_BKK_uj_mobiljegyet","timestamp":"2019. május. 09. 08:02","title":"A reptéri buszon vezetik be először a BKK új mobiljegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus lerombolásával szembeni bátor kiállása, valamint az idegengyűlölet és gyűlölet-bűncselekmények elleni tevékenysége győzte meg a díj odaítélőit.","shortLead":"Pardavi Márta nyerte a Civil Rights Defenders svéd civil szervezet díját. Különösen a jogállam szisztematikus...","id":"20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9840970f-053f-4ed0-8a4b-0c8e8c95b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a30da3da-cd97-4291-a650-93e0ca37d2bb","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Az_ev_nemzetkozi_jogvedoje_lett_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag_tarselnoke","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Az év nemzetközi jogvédője lett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éve fejleszti a Jeff Bezos érdekeltségébe tartozó Blue Origin azt az űrhajót, amely műszereket és embert is visz majd a Holdra. A Blue Moont most a sajtónak is bemutatták. ","shortLead":"Három éve fejleszti a Jeff Bezos érdekeltségébe tartozó Blue Origin azt az űrhajót, amely műszereket és embert is visz...","id":"20190510_jeff_bezos_holdraszallas_blue_moon_urhajo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db425b36-690d-41cd-8e02-a4b3bd02d49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_jeff_bezos_holdraszallas_blue_moon_urhajo","timestamp":"2019. május. 10. 09:33","title":"Megmutatta, mivel küldene embert a Holdra a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák a kerületi ellenzéki jelölteket. Puzsér szerint V. Naszályi rángatja bele gyerekét a politikába, gyermeke áldozat, csakhogy Puzsér szerint saját anyja használja fel kétes politikai célok elérése érdekében.","shortLead":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák...","id":"20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e481645-5e67-4457-94f3-4d24e347e5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Puzsér: V. Naszályi belerángatja a gyermekét egy politikai vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt ellenük az ügyészség.","shortLead":"A három független, meg nem választott képviselőjelölt sehogy sem tudott elszámolni a kampánypénzzel, vádat emelt...","id":"20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce799c9-debf-4da2-b6cc-0612976af201","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Eltuntette_a_kampanypenzt_harom_debreceni_kepviselojelolt","timestamp":"2019. május. 08. 17:01","title":"Eltüntette a kampánypénzt a három debreceni képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el - áll a jelentésben. Az osztrák kancellár szerint Ausztriát rágalmazza az ENSZ emberi jogi hivatala.","shortLead":"Előítéletek alapján dönt sok tisztségviselő a menekültek sorsáról ahelyett, hogy azt vizsgálná, miért menekültek el...","id":"20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa4143d1-2aef-4dc8-987e-555bed514b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a678-cdf0-4b92-9f1a-a66e2c516595","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_ENSZ_emberi_jogi_normakat_sert_ahogy_Ausztriaban_bannak_a_menekultekkel","timestamp":"2019. május. 09. 21:59","title":"ENSZ: emberi jogi normákat sért, ahogy Ausztriában bánnak a menekültekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]