[{"available":true,"c_guid":"bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak egy megélhetési \"szlovákrendszámosé\". ","shortLead":"Igaz, a rendszámért önmagában itt nem járna plusz a pont, mert az autó tényleg egy szlovák tulajé, nem csak...","id":"20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb60cc02-8d87-4b89-8690-e4fe12e1b156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9f098e-e536-4500-9ddb-b37d06fb049b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Meltan_O_a_legnagyobb_szlovak_rendszamos_urakodo__foto","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Méltán ez az autó a szlovák rendszámok legnagyobb földi helytartója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","shortLead":"A sztrájk célja, hogy nők is lehessenek papok.","id":"20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e29b328-4217-46de-ae4c-bb3cae2c6103","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Bojkottaljak_az_egyhazat_a_nok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 13. 09:04","title":"Bojkottálják az egyházat a nők Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a6fdb0-64fc-4033-be12-e264f86a8059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szemére vetik az orosz és a kínai befolyást, a sajtószabadság leépítését és az antiszemitizmust is. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szemére vetik az orosz és a kínai befolyást, a sajtószabadság leépítését és az antiszemitizmust...","id":"20190513_Ne_talalkozzon_Orbannal__kilenc_amerikai_kepviselo_irt_levelet_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6a6fdb0-64fc-4033-be12-e264f86a8059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792d7f27-f52d-4a31-b90a-2bf698b6c14a","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Ne_talalkozzon_Orbannal__kilenc_amerikai_kepviselo_irt_levelet_Trumpnak","timestamp":"2019. május. 13. 18:36","title":"\"Ne találkozzon Orbánnal!\" – Kilenc amerikai képviselő írt levelet Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a199182-1ad1-4567-b5e0-b4ed367b285d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idős asszony a rendőrség szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette a nő halálát. ","shortLead":"Az idős asszony a rendőrség szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Azt nem tudni, hogy a család miért nem jelentette...","id":"20190513_Honapokig_elt_egyutt_a_halott_nagymamaval_egy_BacsKiskun_megyei_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a199182-1ad1-4567-b5e0-b4ed367b285d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114f8b0-9b1e-4c63-b948-c2bac8da3d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Honapokig_elt_egyutt_a_halott_nagymamaval_egy_BacsKiskun_megyei_csalad","timestamp":"2019. május. 13. 20:50","title":"Hónapokig élt együtt a halott nagymamával egy Bács-Kiskun megyei család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","shortLead":"Most a BAIC szerezne öt százalék részesedést a német járműgyártóban. ","id":"20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4b283c-a5be-4b0e-862e-de45e194d6f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_kinai_autogyartoknak_a_Daimlerre_faj_a_foguk","timestamp":"2019. május. 12. 11:38","title":"A kínai autógyártóknak a Daimler-részvényekre fáj a foguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán diadalmaskodott. ","shortLead":"A FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán diadalmaskodott. ","id":"20190512_Rasovszky_harmadik_a_Seychelleszigeteki_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645c8b8-2c9c-4390-af83-188a066d126b","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Rasovszky_harmadik_a_Seychelleszigeteki_versenyen","timestamp":"2019. május. 12. 14:41","title":"Rasovszky harmadik a Seychelle-szigeteki versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","shortLead":"Ártándon bukott le egy férfi, aki egy lopott autóval akart az országba behajtani.","id":"20190512_opel_Artand_lopott_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8badcfb-cd92-4bf7-8c87-15cf2c9114c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8d86f9-8c9c-428c-87f4-ddb116487afe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_opel_Artand_lopott_auto","timestamp":"2019. május. 12. 09:15","title":"Szinte a szalonból jött a sokmilliós Opel, amit a határon elkaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mielőtt Orbán találkozna Trumppal, az amerikai külügyben fogadták Márki-Zay Pétert és Kész Zoltánt, akik a növekvő orosz fenyegetésről beszéltek.","shortLead":"Mielőtt Orbán találkozna Trumppal, az amerikai külügyben fogadták Márki-Zay Pétert és Kész Zoltánt, akik a növekvő...","id":"20190513_MarkiZay_az_amerikai_kulugyminiszteriumban_Van_alternativaja_az_Orbankormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb74524-9c3f-4c9e-8bad-7add382a945c","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_MarkiZay_az_amerikai_kulugyminiszteriumban_Van_alternativaja_az_Orbankormanynak","timestamp":"2019. május. 13. 18:17","title":"Márki-Zay az amerikai külügyminisztériumban: Van alternatívája az Orbán-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]