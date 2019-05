Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, Leonardo nem ült a babérjain.","id":"20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e133964-dfb4-4150-b578-9a97f93b5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae2ced-278d-4f82-8ecd-c94855e62927","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Itt_megnezheti_mit_csinalt_eppen_Leonardo_mikor_annyi_idos_volt_mint_on","timestamp":"2019. május. 15. 13:23","title":"Itt megnézheti, mit csinált éppen Leonardo, mikor annyi idős volt, mint ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezetőség belső ellenzéke egyelőre kivár.","shortLead":"A vezetőség belső ellenzéke egyelőre kivár.","id":"20190516_A_miniszterium_elrontotta_az_adogatast_a_botranyok_tepazta_teniszszovetseggel_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d93140ea-8302-409a-91e4-606d1d77ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a32766-0694-452b-9fb3-bbdcc6fb199f","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_A_miniszterium_elrontotta_az_adogatast_a_botranyok_tepazta_teniszszovetseggel_szemben","timestamp":"2019. május. 16. 13:40","title":"A minisztérium elrontotta az adogatást a botrányok tépázta teniszszövetséggel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem sokkal azt követően, hogy tavaly októberben Indonéziában lezuhant egy Boeing 737 MAX utasszállító, az American Airlines pilótái azt kérték a gyártótól, gyorsan javítsa ki a gép biztonságát rontó egyik szoftvert. A találkozón a Boeing képviselői cáfolták, hogy kizárólag szoftverhiba okozta volna a tragédiát, de megígérték a program kijavítását. Négy hónappal később egy etióp MAX is hasonló balesetet szenvedett, s ekkor még nem volt kész az új program.","shortLead":"Nem sokkal azt követően, hogy tavaly októberben Indonéziában lezuhant egy Boeing 737 MAX utasszállító, az American...","id":"20190515_Hiaba_kertek_a_pilotak_a_Boeinget_hogy_javitsa_ki_a_737_MAXgepek_hibajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e2ae59-215b-4dcc-99cc-75a5fd65e5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db723cb-4a22-4569-afae-08aee924750b","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_Hiaba_kertek_a_pilotak_a_Boeinget_hogy_javitsa_ki_a_737_MAXgepek_hibajat","timestamp":"2019. május. 15. 17:26","title":"Hiába kérték a pilóták a Boeinget, hogy javítsa ki a 737 MAX-gépek hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f","c_author":"D. J.","category":"itthon","description":"Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk őket: helyreállt a világ rendje.","shortLead":"Miközben a kormánymédia azon háborog, hogy a Facebook nem teszi közzé a Médiaworks hirdetéseit, meg kell nyugtassuk...","id":"20190516_A_Vatikanban_koser_a_HVG_cimlapja_a_Facebookon_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5b4dba-86c6-4fa8-9b05-26ae5f68197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0cd-d732-4145-96d5-fdd3f70fb666","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_A_Vatikanban_koser_a_HVG_cimlapja_a_Facebookon_nem","timestamp":"2019. május. 16. 13:30","title":"A Vatikánban kóser a HVG címlapja, a Facebookon nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","shortLead":"Visszaesőként akár tizenöt évet is kaphat egy 21 éves férfi, aki a Ludovika téren késelt.","id":"20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c4eff9-c4aa-4842-94a7-f949dd4a44c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Tizenot_evet_is_kaphat_miutan_egy_talalt_telefon_miatt_keselt_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. május. 15. 10:45","title":"Tizenöt évet is kaphat, miután egy talált telefon miatt késelt a VIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34889d59-27e9-46a3-a09a-5dcf1b3e946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a gyártók többsége a súlyból igyekszik lefaragni valamit, a HP a képernyők megduplázásában látja a jövőt. Itt az Omen X 2S. ","shortLead":"Míg a gyártók többsége a súlyból igyekszik lefaragni valamit, a HP a képernyők megduplázásában látja a jövőt. Itt...","id":"20190515_laptop_hp_omen_x_2s_ket_kijelzos_laptop_gamer_notebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34889d59-27e9-46a3-a09a-5dcf1b3e946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb5813c-9108-4f19-a490-714f20e59c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_laptop_hp_omen_x_2s_ket_kijelzos_laptop_gamer_notebook","timestamp":"2019. május. 15. 08:03","title":"Csinált egy fura laptopot a HP: oda is tett egy kijelzőt, ahol a billentyűzet szokott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132f5083-c3ab-4afa-9c52-a75e46c75663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79e69cb-974b-4394-95f9-9cb14c0ce3a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Ettol_lettem_keresztenyebb_mint_a_hulye_papa__jobbos_kommentelok_toposzaibol_irt_dal_Bobafett","timestamp":"2019. május. 15. 11:11","title":"„Ettől lettem keresztényebb, mint a hülye pápa” – jobbos kommentelők toposzaiból írt dal Bobafett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14440752-1e19-45a2-aedb-b00b74c7ec78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ elolvad, miközben a világ vezetői haragra és hazugságokra építik a hatalmukat, mondta a fesztivál elnöke.\r

\r

","shortLead":"A világ elolvad, miközben a világ vezetői haragra és hazugságokra építik a hatalmukat, mondta a fesztivál elnöke.\r

\r

","id":"20190515_Leostobaztak_a_vilag_vezetoit_a_cannesi_filmfesztivalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14440752-1e19-45a2-aedb-b00b74c7ec78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485da1d9-4cce-460d-9e2a-8b3459dcac0e","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Leostobaztak_a_vilag_vezetoit_a_cannesi_filmfesztivalon","timestamp":"2019. május. 15. 13:53","title":"Leostobázták a világ vezetőit a cannes-i filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]