Októbertől vezetik be a nyelvtanuláshoz igényelhető és egy éve beígért diákhitelt.

Tavaly a Nemzeti Versenyképességi Tanács javasolta a kormánynak az idegen nyelvi táborok szervezése, valamint a külföldi filmek csak feliratozása mellett, hogy vezessen be nyelvtanulási diákhitelt is, amit a kormány végül ősszel el is fogadott. Rendelkezés azonban mindezidáig nem született erről.

A vonatkozó kormányhatározat végül a múlt szerdai Magyar Közlönyben jelent meg, az Eduline azt írta róla, hogy a hitelt az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy a hallgatói jogviszonyát csak szüneteltető hallgatók, valamint a felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgatók veheti majd igénybe.

A nyelvtanulási hallgatói hitel legmagasabb összege 500 ezer forint lesz, ami egy összegben vehető igénybe.

A hitel kamata pedig 2021. december 31-éig megegyezik a szabad felhasználású hallgatói hitelre meghatározott kamattal, de ha valaki legalább B2 szintű (középfokú), komplex nyelvvizsgát szerez, az teljes állami kamattámogatást kap.

A nyelvtanulási hallgatói hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni, havi egyenlő részletekben. A törlesztés időtartamát a hitelszerződés megkötésekor választhatják majd meg a diákok években úgy, hogy ezen időtartam legalább 1 év, és legfeljebb 5 év lehet.

Bartos Mónika, a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos, és Bugár Csaba, a Diákhitel Központ vezérigazgatója hétfőn arról beszéltek, hogy a nyelvtanulási diákhitel azoknak akar segíteni, akik elvégzik ugyan az egyetemet, főiskolát, de a nyelvvizsga hiányzik a diplomájukhoz.

Azt is elmondták, hogy

azt nem nézik, milyen módon szerezte meg a diák a kívánt és diplomához szükséges nyelvtudást.

Bugár Csaba hozzátette: a Diákhitel 1 kamatával (jelenleg 2,2 százalék) lehet felvenni a hitelt, és ha egy éven belül sikerül letenni a nyelvvizsgát, akkor a Diákhitel 2 kamata, azaz a 0 százalék lép életbe.

A BAR-listások viszont nem igényelhetik ezt a hitel. Bugárék arra számítanak, hogy első körben mintegy 3 ezren veszik majd igénybe ezt a lehetőséget.