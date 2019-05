Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidített játéknak indult, de már hónapok óta tart a vita a Magyar Tenisz Szövetség vezetése és a testület ellenzéke között. A mostani összecsapást a szövetség vezetőjének belső levele váltotta ki.","shortLead":"Rövidített játéknak indult, de már hónapok óta tart a vita a Magyar Tenisz Szövetség vezetése és a testület ellenzéke...","id":"20190520_Belso_ellenzeke_szerint_hulyenek_nez_mindenkit_a_Magyar_Tenisz_Szovetseg_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a106542d-bd06-4f66-a93a-4718fcf64b5f","keywords":null,"link":"/sport/20190520_Belso_ellenzeke_szerint_hulyenek_nez_mindenkit_a_Magyar_Tenisz_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2019. május. 20. 17:00","title":"Belső ellenzéke szerint „hülyének néz mindenkit” a Magyar Tenisz Szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy városi járat hajtott árokba.","shortLead":"Egy városi járat hajtott árokba.","id":"20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623eba55-9880-482e-9400-ec4b055c0894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754ec9f8-8f6b-43d7-a553-a7c53227a4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_zsolna_szlovakia_busz_buszbaleset_serultek","timestamp":"2019. május. 20. 18:49","title":"Húsznál is több sérült egy zsolnai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő hónapban szavazásra bocsátja a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) törvénybe iktatását célzó tervezetet.\r

\r

","shortLead":"Theresa May brit miniszterelnök szerint a kormány \"új, merész\" javaslatot terjeszt az alsóház elé, amikor a jövő...","id":"20190519_Theresa_May_vaganykodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60b4d4f8-fb69-44c1-a081-e52850e78929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76215ab-d86f-49fa-a478-6cf79262c075","keywords":null,"link":"/vilag/20190519_Theresa_May_vaganykodik","timestamp":"2019. május. 19. 13:28","title":"Theresa May vagánykodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab7522d-2ff3-40bc-bb32-da63479b8d65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ecosia a Google-éhez hasonló keresőmotor, ám egy fontos dologban eltér tőle. Akik használják, a fák fennmaradásáért is tesznek valamit. ","shortLead":"Az Ecosia a Google-éhez hasonló keresőmotor, ám egy fontos dologban eltér tőle. Akik használják, a fák fennmaradásáért...","id":"20190519_ecosia_kereso_erdo_faultetes_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab7522d-2ff3-40bc-bb32-da63479b8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82293cd-6f78-441f-8168-e6ff26c6ad94","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_ecosia_kereso_erdo_faultetes_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. május. 19. 20:03","title":"Lehet, hogy érdemes lecserélnie a Google keresőt erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az osztrák kancellár szerint a Szabadságpárt saját magát tette tönkre. ","shortLead":"Az osztrák kancellár szerint a Szabadságpárt saját magát tette tönkre. ","id":"20190520_Kurz_a_Strachevideonak_buntetojogi_kovetkezmenyei_is_lehetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=927241b4-6594-47c1-b0e2-ea42f39bc2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd53afd-d132-49fc-a71a-c50e72b05651","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Kurz_a_Strachevideonak_buntetojogi_kovetkezmenyei_is_lehetnek","timestamp":"2019. május. 20. 11:28","title":"Kurz: A Strache-videónak büntetőjogi következményei is lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest környéki közlekedés. Bónusz, hogy akkor az M1-est sem kéne feltétlen háromsávossá építeni.","shortLead":"Ha elkészülne a fővárost mintegy 100 kilométeres távolságban elkerülő félgyűrű, jelentősen könnyebb lenne a Budapest...","id":"20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c94b69c-4660-4caf-b0fb-d17b5ebe4cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b02648-78da-4331-a843-a2b4e2bb5522","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_korgyuru_kamion_tranzit_autopalya","timestamp":"2019. május. 20. 09:44","title":"Egy új \"M0-s\" félgyűrű épülne távol a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","shortLead":"Az RB Leipzig magyar válogatott kapusa lett a német labdarúgó-bajnokság legjobb játékosa a Kicker magazin rangsorában.","id":"20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99441e4f-7c7f-4f6f-a5fe-a6a741510e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60959d7-2996-439a-b98d-c61908eb7c10","keywords":null,"link":"/sport/20190519_Gulacsi_Peter_a_nemet_bajnoksag_legjobb_jatekosa","timestamp":"2019. május. 19. 15:37","title":"Gulácsi Péter a német bajnokság legjobb játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából igaza van, de mások sokkal kevésbé optimisták.","shortLead":"Régen nem látott, jó korszaka van a magyar színháznak – véli a Nemzeti Színház igazgatója. Ebben a saját szempontjából...","id":"20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae2ce46-7a64-4688-afaf-0b57e6f4893b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087f69dd-1860-4432-ac2b-8907e38a1fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_Vidnyanszky_Attila_Ez_egy_pelda_nelkuli_helyzet_a_magyar_kulturalis_eletben","timestamp":"2019. május. 20. 17:41","title":"Vidnyánszky Attila: „Ez egy példa nélküli helyzet a magyar kulturális életben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]