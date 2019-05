Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április helyett ezúttal májusra tervezte a Microsoft a Windows 10 tavaszi nagy frissítőcsomagjának kiadását, ami kedden kora este mindenki számára elérhetővé vált.","shortLead":"Április helyett ezúttal májusra tervezte a Microsoft a Windows 10 tavaszi nagy frissítőcsomagjának kiadását, ami kedden...","id":"20190521_microsoft_windows_10_may_2019_update_frissites_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9a0c25-df9f-48a5-91cf-d38c20c77235","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_microsoft_windows_10_may_2019_update_frissites_letoltese","timestamp":"2019. május. 21. 20:03","title":"Megérkezett a Windows 10 nagy tavaszi frissítése, így töltheti le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba97c0-ce37-4c4c-bc9c-4cfa318e2d55","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek vulkánkőzeteinek vizsgálata során. A régió a külső földkéreg alatt kezdődik, és a bolygó belsejébe akár 2900 méterre is lenyúlhat.","shortLead":"A földköpeny eddig ismeretlen régióját fedezték fel a Bermuda-szigetek vulkánkőzeteinek vizsgálata során. A régió...","id":"20190520_foldkopeny_ismeretlen_regioja_bermuda_szigetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3aba97c0-ce37-4c4c-bc9c-4cfa318e2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493974f3-82e4-447d-9a30-929cc4344154","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_foldkopeny_ismeretlen_regioja_bermuda_szigetek","timestamp":"2019. május. 20. 07:03","title":"Eddig ismeretlen dologra bukkantak tudósok a Bermuda-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","shortLead":"Ugyanis csak most múlt hatvanéves. ","id":"20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4985b1-5f63-4f28-9893-4c7412ca7cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3292ba6-3998-4ac9-a9c9-727a4ecd9eeb","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mokka_Nyertes_Zsuzsa_idoskori_szex","timestamp":"2019. május. 21. 14:11","title":"A Mokka Nyertes Zsuzsát hívta beszélgetni az időskori szexről, aki közölte, nem érzi magáénak a \"titulust\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fc5d18-6a85-4db7-802c-d683e0eaa551","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenlegi túlfűtött piaci helyzetben könnyen belefuthat az ember abba, hogy túlárazott ingatlant vásárol meg. A döntés azzal járhat, hogy eleshet a csok és a csok-hitel lehetőségétől. ","shortLead":"A jelenlegi túlfűtött piaci helyzetben könnyen belefuthat az ember abba, hogy túlárazott ingatlant vásárol meg...","id":"20190520_Van_egy_alig_lathato_buktato_a_csokszabalyokban_amin_borulhat_a_tamogatas_es_a_hitel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fc5d18-6a85-4db7-802c-d683e0eaa551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbcdee8-e9ec-4536-b13d-b7a55647fad2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Van_egy_alig_lathato_buktato_a_csokszabalyokban_amin_borulhat_a_tamogatas_es_a_hitel","timestamp":"2019. május. 20. 06:36","title":"Van egy alig látható buktató a csok-szabályokban, amin borulhat a támogatás és a hitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","shortLead":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","id":"20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f98c5-5471-4bf9-97d2-2e7ae783b55f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","timestamp":"2019. május. 21. 20:35","title":"Lewis Hamilton szívszorító szavakkal búcsúzott Niki Laudától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a51fcd0-f9eb-4a09-ba07-c1ef70a0662c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A volt kisgazda politikus 96 éves volt. ","shortLead":"A volt kisgazda politikus 96 éves volt. ","id":"20190520_Meghalt_Nagy_Ferenc_Jozsef_az_Antallkormany_volt_minisztere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a51fcd0-f9eb-4a09-ba07-c1ef70a0662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43dd88d8-ad78-4d21-b654-93b592e9c8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Meghalt_Nagy_Ferenc_Jozsef_az_Antallkormany_volt_minisztere","timestamp":"2019. május. 20. 05:31","title":"Meghalt Nagy Ferenc József, az Antall-kormány volt minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az LMP listavezetője, Vágó Gábor szerint nem szabad olyan tagországoknak uniós pénzt adni, amelyek a saját oligarcharendszerüket építik ki úgy, hogy nincs érdemi vizsgálati lehetőség. A döntést azonban nem Brüsszel kezébe adná. EP-listavezetői interjú-sorozatunk soron következő része.","shortLead":"Az LMP listavezetője, Vágó Gábor szerint nem szabad olyan tagországoknak uniós pénzt adni, amelyek a saját...","id":"20190520_Vago_Gabor_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78da0da-54e9-4b65-9c03-b088386d3c54","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Vago_Gabor_interju","timestamp":"2019. május. 20. 14:38","title":"Vágó Gábor: \"Meg lehet állítani, hogy az EU finanszírozza az orbáni rendszer kiépítését\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi Huawei/Honor készüléket is törlik majd az Android Q-t elsőként megkapó telefonok listájáról.","shortLead":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi...","id":"20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f7c12-6367-4a21-939d-84cb4678f1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 20:33","title":"Kihúzta a Google a Huawei Mate 20 Prót egy fontos androidos listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]