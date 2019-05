Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak tavaly száz ilyen esetet regisztráltak Európában. ","shortLead":"Csak tavaly száz ilyen esetet regisztráltak Európában. ","id":"20190520_Papokat_gazdakat_es_nagymamakat_is_buntettek_mert_segitett_a_menekulteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051ac909-b0b2-4f53-a8db-95e533aeda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c9012f6-2aa2-4ef4-8003-935086162991","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Papokat_gazdakat_es_nagymamakat_is_buntettek_mert_segitett_a_menekulteken","timestamp":"2019. május. 20. 11:09","title":"Papokat, gazdákat és nagymamákat is büntettek, mert segítettek a menekülteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó Gáláján.","shortLead":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó...","id":"20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d5c5ae-57be-4f32-bb9b-e3c091417de9","keywords":null,"link":"/sport/20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","timestamp":"2019. május. 20. 21:17","title":"Megválasztották az NB I. legjobb játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mélyütést kapott a Huawei, és ez nem csak az amerikai piacon érintheti kellemetlenül a világ egyik legnagyobb mobilgyártóját. A cég azt mondja, megvan a B terve, kérdés, hogy ennek megvalósítására mennyit kell várni. És az is, Donald Trump mit remél a Huawei elleni szankcióktól.","shortLead":"Mélyütést kapott a Huawei, és ez nem csak az amerikai piacon érintheti kellemetlenül a világ egyik legnagyobb...","id":"20190521_huawei_android_trump_kereskedelmi_haboru_5G","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16de679c-cfaf-400b-885f-220793256230","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_huawei_android_trump_kereskedelmi_haboru_5G","timestamp":"2019. május. 21. 06:30","title":"A Huawei-hadművelettel elkezdődött a tech hidegháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604530cb-e17e-4e78-8809-015023ebfb33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Extra védelmi vonalat jelent a Google Titan Security Key nevű hardverkulcs, azonban a napokban kiderült, az eszköz bluetoothos változata igencsak sebezhető, legalábbis bizonyos piacokon.","shortLead":"Extra védelmi vonalat jelent a Google Titan Security Key nevű hardverkulcs, azonban a napokban kiderült, az eszköz...","id":"20190520_google_titan_security_key_hardverkulcs_titkositas_sebezhetoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=604530cb-e17e-4e78-8809-015023ebfb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7abcc74-814b-4596-85d0-4bd3901557b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_google_titan_security_key_hardverkulcs_titkositas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. május. 20. 13:03","title":"Nagy baj van a Google szuperbiztosnak mondott kulcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol szerdán 5-5 forinttal emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – írja az MTI piaci forrásokra hivatkozva.","shortLead":"A Mol szerdán 5-5 forinttal emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – írja az MTI piaci forrásokra hivatkozva.","id":"20190520_dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d6f5a-9503-41a6-8377-e76741eaa170","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. május. 20. 19:51","title":"Drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","shortLead":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","id":"20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84c6fc-da17-4a06-9b10-0fe3bd54024a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 19. 21:43","title":"Megható posztban búcsúzik Emilia Clarke a Trónok harcától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soron kívüli ellenőrzést rendelt el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. ","shortLead":"Soron kívüli ellenőrzést rendelt el az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. ","id":"20190520_Minden_korhazban_ellenorzik_az_olommellenyek_allapotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20161dce-8312-4bf7-ae09-79fc03fe51ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Minden_korhazban_ellenorzik_az_olommellenyek_allapotat","timestamp":"2019. május. 20. 10:34","title":"Minden kórházban ellenőrzik az ólommellények állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708a9769-ad1d-4f3a-a297-d4483e81f23c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akcióban egy hidraulikus eszköz is előkerült. ","shortLead":"Az akcióban egy hidraulikus eszköz is előkerült. ","id":"20190520_Keritesbe_szorult_sunit_mentettek_a_grazi_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=708a9769-ad1d-4f3a-a297-d4483e81f23c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c28be98-5612-4fd6-ac42-eb7933b6b016","keywords":null,"link":"/elet/20190520_Keritesbe_szorult_sunit_mentettek_a_grazi_tuzoltok","timestamp":"2019. május. 20. 12:12","title":"Kerítésbe szorult sünit mentettek a grazi tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]