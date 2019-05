Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","shortLead":"Főleg az infláció jelenthet problémát Magyarországon – áll az OECD elemzésében.","id":"20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba3c754e-462e-4e91-a166-837eab6284bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca454bb-7dbe-4aab-a485-97e358830375","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_OECD_iden_is_lassulni_fog_a_magyar_novekedes_de_jovore_lesz_meg_rosszabb","timestamp":"2019. május. 21. 11:38","title":"OECD: Idén is lassulni fog a magyar növekedés, de jövőre lesz még rosszabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","shortLead":"Bizonytalan helyzetükre hivatkoznak.","id":"20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0678efc-e8d2-4073-912c-7edfe5ea3645","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Nem_ad_be_uj_darabra_palyazatot_az_Orkeny_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 21. 19:06","title":"Nem ad be új darabra pályázatot az Örkény Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","shortLead":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","id":"20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb82fe9-847d-4feb-89fa-6e379fe591ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","timestamp":"2019. május. 21. 12:28","title":"Egy hónapon belül elindítják a mobiljegyrendszer tesztüzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is időre van szükségük.","shortLead":"Időt ad az amerikai kormány a cégeknek, hogy meghozzák a szükséges intézkedéseket, de a saját minisztériumaiknak is...","id":"20190521_Huawei_usa_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6810e246-f572-49ca-86db-cb1136e47d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae66120-e570-48a7-8981-da1ef4efb342","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_Huawei_usa_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 05:25","title":"Három hónapra felfüggesztették az amerikaiak a Huawei elleni intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","shortLead":"Júniusban állítják a vádlottat bíróság elé.","id":"20190521_Christchurch_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8864fa-a6cf-4561-8903-cdc0dd372bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42fe125-cc3d-45ec-b2ee-2c9ea11d94c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Christchurch_terror","timestamp":"2019. május. 21. 08:13","title":"Hivatalos: terrorizmussal vádolják a christchurchi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal kapcsolatos, évekig fennálló gondról maga a keresőóriás tett bejelentést. ","shortLead":"Több szervezeti/céges ügyfelének jelszavát is egyszerű szöveges formában őrizte a Google egy hiba miatt. A G Suite-tal...","id":"20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ec0cd1-aff6-439f-a81d-cbf0297e18c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_google_g_suite_jelszo_tarolasa_szoveges_formaban","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Volt egy \"kis\" baj a Google-nél: 14 éven át tároltak úgy jelszavakat, ahogy nagyon nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfd2a6e-93cb-4d6c-ac17-3aa69b0e9c57","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Szeretsz dolgozni. Szeretsz keményen dolgozni. Nincs azzal semmi baj, ha mindent beleadunk egy projektbe, hiszen növekszik a teljesítményünk és az elégedettségünk szintje. Azonban létezik egy finom határ az erőfeszítéseire büszke, keményen dolgozó munkavállaló és az önmagát, a munkahelyét és az őt körülvevő embereket károsító munka-alkoholista között.","shortLead":"Szeretsz dolgozni. Szeretsz keményen dolgozni. Nincs azzal semmi baj, ha mindent beleadunk egy projektbe, hiszen...","id":"20190521_Kemenyen_dolgozol_vagy_mar_munkaalkoholista_vagy_Ez_a_7_kriterium_elarulja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbfd2a6e-93cb-4d6c-ac17-3aa69b0e9c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d45c3df-a5f2-4d4e-953a-b6f97e21b1fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190521_Kemenyen_dolgozol_vagy_mar_munkaalkoholista_vagy_Ez_a_7_kriterium_elarulja","timestamp":"2019. május. 21. 15:00","title":"Keményen dolgozol vagy már munkaalkoholista vagy? Ez a 7 kritérium elárulja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi Huawei/Honor készüléket is törlik majd az Android Q-t elsőként megkapó telefonok listájáról.","shortLead":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi...","id":"20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f7c12-6367-4a21-939d-84cb4678f1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 20:33","title":"Kihúzta a Google a Huawei Mate 20 Prót egy fontos androidos listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]