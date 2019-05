Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167a153-8ab5-41a1-9804-e309f0c46308","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Finoman szólva is zűrös volt Abdellatif Kechiche visszatérése.","shortLead":"Finoman szólva is zűrös volt Abdellatif Kechiche visszatérése.","id":"20190524_Botrany_Cannes_szex_film_vetites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4167a153-8ab5-41a1-9804-e309f0c46308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d36ee8-507a-4aa5-91bb-4ee1753772e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190524_Botrany_Cannes_szex_film_vetites","timestamp":"2019. május. 24. 16:45","title":"Botrányba fulladt egy vetítés Cannes-ban, tömegesen távoztak a nézők a teremből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy az emberek védelmét és biztonságát a levegőben és a földön is biztosítsa – közölte a testület sajtószolgálata.","shortLead":"Európa-szerte egyre több drón jelenik meg a légtérben, ezért az Európai Bizottság pénteken új uniós szabályokat...","id":"20190525_europai_unios_dronszabalyok_2020_eu_europai_bizottsag_dronhasznalat_dron_regisztralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e7c16c-613a-432e-ae9c-12b0938c2c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190525_europai_unios_dronszabalyok_2020_eu_europai_bizottsag_dronhasznalat_dron_regisztralas","timestamp":"2019. május. 25. 09:38","title":"Elfogadták az új EU-s drónszabályokat, 2020-tól mindenkire vonatkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. 