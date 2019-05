Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás védelmében változtat szponzorációs politikáján.","shortLead":"Világhírű atléták tiltakozása nyomán döntött úgy az amerikai sportszergyártó, hogy az anyaság, a gyermekvállalás...","id":"20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=618e7819-fb3d-4f58-8947-9b2033ed80c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59b632d-7096-4417-80b4-5c44f56dc72d","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_A_Nike_a_jovoben_nem_bunteti_penzmegvonassal_a_gyermeket_vallalo_attletakat","timestamp":"2019. május. 26. 22:25","title":"A Nike a jövőben nem bünteti pénzmegvonással a gyermeket vállaló atlétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés a bevándorlásellenes populistáknak az Európai Parlamentben. Igaz, győztek Olaszországban és Macronékat is kínos helyzetbe hozta Le Pen pártja, de eközben a liberálisok és a zöldek is erősödtek, így ők lehetnek a királycsinálók. Írásunkban nyomon követheti az eredmények alakulását, és az első reakciókat is.","shortLead":"Gyengült az Európai Néppárt, a szocialisták is kevesebben lesznek, mint eddig voltak, mégsem sikerült az áttörés...","id":"20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b7b711-a07f-49a7-98ad-55b4b760f6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6505269b-f73f-4530-9aaf-2ac3fc865c85","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Merre_fordult_az_EU__Europai_eredmenyvaro_percrol_percre","timestamp":"2019. május. 26. 18:32","title":"Így választott Európa, most következik a nagy alkudozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317f93ef-fa4a-46bb-8b7c-297874eca3ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Róna Dániel politológus szerint sem a Fidesz győzelmének mértékére, sem a \"kispártok\" esélyeire nem lehet következtetni a magas részvételi adatokból. ","shortLead":"Róna Dániel politológus szerint sem a Fidesz győzelmének mértékére, sem a \"kispártok\" esélyeire nem lehet következtetni...","id":"20190526_Rona_Daniel_Nem_biztos_hogy_a_Fidesz_jobban_nyer_mint_ot_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317f93ef-fa4a-46bb-8b7c-297874eca3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddf847c-de88-447e-b72d-1f20a73efa4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Rona_Daniel_Nem_biztos_hogy_a_Fidesz_jobban_nyer_mint_ot_eve","timestamp":"2019. május. 26. 17:14","title":"Róna Dániel: Nem biztos, hogy a Fidesz jobban nyer, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új tanulmányukban az Oxfordi Egyetem kutatói. Korábban az is felmerült, hogy a klímaváltozás javarészt az óceáni ciklusokra lehet fogni. A kutatók által adott új válasz szerint ezeknek szinte semmilyen hatása nincs.","shortLead":"Az emberi tevékenység és más külső tényezők a felelősek a globális hőmérséklet emelkedéséért – erősítették meg új...","id":"20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9dc4f02-3bd5-47dc-90cb-b62f8b3043d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e20e-3cb3-4176-a481-fb1b71f2fc15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_globalis_homerseklet_emelkedese_kulso_tenyezok_klimavaltozas","timestamp":"2019. május. 26. 08:03","title":"Ez nem jött be: mégsem foghatjuk az óceánokra a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer forintos (bruttó) órabér sem példa nélküli. ","shortLead":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer...","id":"20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1640976-3cb7-4182-81e6-a5daf64a1b6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","timestamp":"2019. május. 26. 18:04","title":"Diákmunkásként többet keres a gyerek, mint a szülei? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","shortLead":"Egy ilyen hajó mellett szinte teljesen eltörpül egy autóbusz. Vagy akár egy komplett lakótelep.","id":"20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19287451-b5b0-42ee-9482-a8ac3e02305b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a517e6d-4fb7-4a39-bc70-5d427335c2f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_korbefotoztunk_egy_hatalmas_oceanjaro_luxushajot_mutatjuk_mekkora_independenc_of_the_seas","timestamp":"2019. május. 26. 06:41","title":"Körbefotóztunk egy hatalmas óceánjáró luxushajót, mutatjuk mekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73339102-364a-4b05-9bfb-3323dc1f3442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb48656-dfe5-4ea1-8b26-f911198906f1","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__zarlat_ala_vont_huawei__androidos_kerdesek__ki_nem_nevet_avegen__rendszervaltas_vagyamitakartok","timestamp":"2019. május. 25. 15:00","title":"Meg szeretném érteni: mi történhet most a Huawei-jel? Buknak? Nyerhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]