[{"available":true,"c_guid":"bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","shortLead":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","id":"20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b501150-6394-437e-82b0-2e583a95e0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","timestamp":"2019. május. 28. 17:52","title":"Cseh kormányfő: Nincs külön visegrádi jelölt az EB-elnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","shortLead":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","id":"20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d986f13-6d28-47ee-9ae1-7347c5ef4bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 29. 15:57","title":"Megtagadták a munkát, nem tartotta meg első óráját négy tanár Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és idegességet – állapították meg a Jeruzsálemi Héber Egyetem (JUHI) kutatói. ","shortLead":"Az agyi aktivitás változása okozza a menstruációt megelőző egy hétben esetlegesen jelentkező hangulatváltozást és...","id":"20190528_menstruacio_hangulatvaltozas_pms_premestruacios_szindroma_agyi_aktivitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fdaa048-efa3-4cf2-b074-79e9f6679f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665b5ab0-ca4c-4bb9-bfac-748d07adfbb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_menstruacio_hangulatvaltozas_pms_premestruacios_szindroma_agyi_aktivitas","timestamp":"2019. május. 28. 17:03","title":"Rájöttek, mi okozza a nőknél a menstruáció előtti idegességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi pénzért.\r

\r

","shortLead":"A kormánynak 9 éve volt megreformálni a szakképzést, rengeteg dolog történt is, de most újabb reform jön tengernyi...","id":"20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6a7bc2-2a04-4232-b8ea-3e75ca527636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_ujabb_szakkepzesi_reform_200_milliardert","timestamp":"2019. május. 29. 06:17","title":"Jön az újabb szakképzési reform 200 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Miért szeretnénk jobban beosztani a napunkat? Azért, hogy valamit ne tegyünk, vagy azért, hogy több időnk jusson új dolgokra? Esetleg mindkettő? Talán nem érezzük elég hatékonynak magunkat? Hetek telnek úgy el, hogy arra sem emlékszünk, mi történt velünk? Egy kis odafigyeléssel ráncba szedhetjük magunkat – már ami az idővel való kapcsolatunkat illeti.","shortLead":"Miért szeretnénk jobban beosztani a napunkat? Azért, hogy valamit ne tegyünk, vagy azért, hogy több időnk jusson új...","id":"20190529_Hogyan_strukturald_a_napod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78664ae2-01d1-4b64-8e50-1407e036650c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e189e3-1909-43f1-a50b-06a1b11983a3","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190529_Hogyan_strukturald_a_napod","timestamp":"2019. május. 29. 16:30","title":"Hogyan strukturáld a napod?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"27e63006-bf25-4412-b3c8-03f53f5778ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szörnyű precedenst teremtene.","shortLead":"Szörnyű precedenst teremtene.","id":"20190528_Ramos_Kinaba_szerzodne_Perez_nem_engedi_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27e63006-bf25-4412-b3c8-03f53f5778ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84515b07-0a17-4f59-96e6-d2b338600609","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Ramos_Kinaba_szerzodne_Perez_nem_engedi_ingyen","timestamp":"2019. május. 28. 09:21","title":"Ramos Kínába szerződne, Perez nem engedi ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet megrendelni. ","shortLead":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet...","id":"20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a52671-1ab2-40a7-bd70-64c38b69cf18","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","timestamp":"2019. május. 29. 13:21","title":"Győrben készül az első Audi, amit kizárólag online lehet megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index információi szerint a kormány augusztus elsejével venné el a kutatóhálózatokat az MTA-tól, a vagyont is ingyen használatba kellene adni.","shortLead":"Az Index információi szerint a kormány augusztus elsejével venné el a kutatóhálózatokat az MTA-tól, a vagyont is ingyen...","id":"20190528_Lement_a_valasztas_a_kormany_bedaralja_az_MTAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f7b1dd-fa1a-4d30-9411-cd8c489dc938","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Lement_a_valasztas_a_kormany_bedaralja_az_MTAt","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Lement a választás, a kormány bedarálja az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]