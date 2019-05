Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki a csatornáról – mondta el az Indexnek az üzletember.","shortLead":"Pénzügyi befektetőként szállt be a tévécsatornába a Takarék-vezér, aki nem foglalkozik azzal, milyen kép alakult ki...","id":"20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45f4409b-7636-452a-b3c0-9e5ef75a139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b09b1e-8274-44b3-9afc-e9a1c6bbb0db","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_a_TV2_megvasarlasarol_Hazafias_ugy","timestamp":"2019. május. 29. 19:25","title":"Vida József a TV2 megvásárlásáról: \"Hazafias ügy\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lezárult a Fidesz-közeli médiumok vállalatcsoporttá alakulása, a csoport uralkodó tagja, Mészáros Lőrinc volt érdekeltsége, a Mediaworks közzétette ennek tényét a cégközlönyben.","shortLead":"Lezárult a Fidesz-közeli médiumok vállalatcsoporttá alakulása, a csoport uralkodó tagja, Mészáros Lőrinc volt...","id":"20190529_Vege_a_fideszes_media_hivatalosan_is_birodalomma_alakult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86681b5e-4c11-4702-af99-0d3508ea4068","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vege_a_fideszes_media_hivatalosan_is_birodalomma_alakult","timestamp":"2019. május. 29. 06:15","title":"Vége, a fideszes média hivatalosan is birodalommá alakult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene. Néhány korábbi üzleti lépése is alátámasztani látszik ezt az értesülést.","shortLead":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene...","id":"20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbbfaa9-bdba-470a-8cb7-bb530f812e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","timestamp":"2019. május. 28. 08:03","title":"Jön az új mobilgyártó? Telefonon dolgozhat az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket, játszótereket alakítanak ki. ","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés döntése szerint fákat ültetnek a stadion helyére, a Római-parton pedig kerékpáros-pihenőket...","id":"20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2184740c-beac-47a9-8a49-6c1e7a9b1844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0771f39e-152a-4ac3-97a1-c5c2d7001d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Parkositjak_a_lebontott_margitszigeti_teniszstadion_helyet","timestamp":"2019. május. 29. 12:19","title":"Parkosítják a lebontott margitszigeti teniszstadion helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8368122-8f8e-4fb0-acfa-1f27644c3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aranyos jelenet amúgy.","shortLead":"Aranyos jelenet amúgy.","id":"20190528_autos_video_nyuzsi_bukosisak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8368122-8f8e-4fb0-acfa-1f27644c3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58da68a-851e-4180-9672-6674fe70265a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_autos_video_nyuzsi_bukosisak","timestamp":"2019. május. 28. 18:20","title":"Videó: Van, akinek még a bukósisakot is sikerül rossz irányba felvennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79e751fd-f378-40d4-a47b-4232e94e89ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9ba7b-858c-433a-a19b-52d09f118803","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Feri_visszater","timestamp":"2019. május. 29. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Feri visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]