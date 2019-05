Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Napszemüvegben integet a népnek.","shortLead":"Napszemüvegben integet a népnek.","id":"20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f6777-4bb6-40d6-b657-5b55c9cb76be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d825352-c4aa-4d4c-a29e-e21e0250f80b","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Nem_sokkal_a_halala_elott_lefilmeztek_Viktoria_kiralynot_most_elokerult_a_felvetel__video","timestamp":"2019. május. 28. 07:22","title":"Nem sokkal a halála előtt lefilmezték Viktória királynőt, most előkerült a felvétel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","shortLead":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","id":"20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59ed14-1337-48f6-8216-60b62dd889dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Napirendre sem vette a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely patkánybizottsági ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Kiegészítő támogatást kapnak a falu- és tanyagondnokok, és bővítik is a hálózatot a kormány legújabb határozata szerint.","shortLead":"Kiegészítő támogatást kapnak a falu- és tanyagondnokok, és bővítik is a hálózatot a kormány legújabb határozata szerint.","id":"20190528_Tobb_penzt_rendelt_a_falugondnokoknak_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a4a6b3-686e-427b-8dbf-d36ed3c4d208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462b95d4-5089-45c5-b9f2-287ebb1916b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Tobb_penzt_rendelt_a_falugondnokoknak_a_kormany","timestamp":"2019. május. 28. 11:12","title":"Több pénzt rendelt a falugondnokoknak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán játszottak.","shortLead":"Hazai pályán játszottak.","id":"20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee39d55-eb5b-4f13-a0ce-4c67b7c893ae","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","timestamp":"2019. május. 28. 07:53","title":"NHL: A Boston nyerte a nagydöntő első mérkőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár nyilatkozatának máris meglett a következménye. ","shortLead":"Lázár nyilatkozatának máris meglett a következménye. ","id":"20190529_Maris_visszavonta_a_Mezohegyesi_Menesbirtok_a_golfpalyatervezos_kozbeszerzest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8c30286-b383-4d8d-9ae3-acd1bba487da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4c4fbc-6002-4930-b77f-0d98474644fa","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Maris_visszavonta_a_Mezohegyesi_Menesbirtok_a_golfpalyatervezos_kozbeszerzest","timestamp":"2019. május. 29. 09:58","title":"Máris visszavonta a Mezőhegyesi Ménesbirtok a golfpályatervezős közbeszerzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"53dcb190-807e-4404-b107-74406e40c3db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Minden 6., 8. és 10. osztályos diák tesztet ír matematikából és szövegértésből. Vannak iskolák, ahol különböző módokon megpróbálják elérni, hogy a valós képnél szebbet mutasson a mérés eredménye.","shortLead":"Minden 6., 8. és 10. osztályos diák tesztet ír matematikából és szövegértésből. Vannak iskolák, ahol különböző módokon...","id":"20190529_Rengeteg_gyerek_ir_dolgozatot_szerdan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dcb190-807e-4404-b107-74406e40c3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bba91c-195a-487c-9782-f1d6bd8f7fc7","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Rengeteg_gyerek_ir_dolgozatot_szerdan","timestamp":"2019. május. 29. 09:22","title":"Ma van a kompetenciamérés, vannak iskolák, ahol erősen kozmetikázzák az eredményeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","shortLead":"A cseh kormányfő azt mondta, nincs olyan javaslat, hogy Maros Sefcovicot tegyék meg EB-elnöknek. ","id":"20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8e4f31-1bef-4bb2-8dde-3f0fb6e7eb77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b501150-6394-437e-82b0-2e583a95e0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Cseh_kormanyfo_Nincs_kulon_visegradi_jelolt_az_EBelnoki_posztra","timestamp":"2019. május. 28. 17:52","title":"Cseh kormányfő: Nincs külön visegrádi jelölt az EB-elnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]