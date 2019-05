Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","shortLead":"Három hegymászó három különböző csúcsot fog megmászni. ","id":"20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172eebb4-0f3c-40bd-9416-61706daf38b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30116f7-0334-4930-b797-758d36039f1e","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ujabb_magyar_hegymaszok_indulnak_a_Himalajaba","timestamp":"2019. május. 28. 20:01","title":"Újabb magyar hegymászók indulnak a Himalájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","id":"20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7dcd86-f43b-45b9-b9a0-fd3b9c68c36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","timestamp":"2019. május. 28. 11:08","title":"Az orosz családok csaknem felének csupán élelemre és ruhára futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült felülmúlnia önmagát.","shortLead":"Sikerült felülmúlnia önmagát.","id":"20190528_Meg_hogy_tul_dogos_volt_Serena_Williams_tavalyi_ruhaja_Nezze_meg_az_ideit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ae1ab-c0bf-4cec-91a1-5057e9de5657","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Meg_hogy_tul_dogos_volt_Serena_Williams_tavalyi_ruhaja_Nezze_meg_az_ideit","timestamp":"2019. május. 28. 09:13","title":"Méghogy túl dögös volt Serena Williams tavalyi ruhája! Nézze meg az ideit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat az internetre.","shortLead":"Június 7-én léphet hatályba az Európai Unió új szerzői jogi törvénye, ami a kritikusok szerint cenzúrát hozhat...","id":"20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49830ea-f302-4c7b-9da7-fd6f7a808277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_europai_unio_lengyelorszag_szerzoi_jogi_iranyelv","timestamp":"2019. május. 28. 13:33","title":"Nem akarnak cenzúrát a lengyelek, beleszállnak az új EU-s szerzői jogi irányelvbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f75b092-4b20-4604-ac32-7bcc3e641e25","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Csillaghullas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f75b092-4b20-4604-ac32-7bcc3e641e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eeb519-d28d-4d91-8c9a-2b83940c6b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Csillaghullas","timestamp":"2019. május. 28. 14:45","title":"Marabu FékNyúz: Csillaghullás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83063211-83dd-4f21-973d-30302b324466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bécsben hemzsegnek a klímacelebek.","shortLead":"Bécsben hemzsegnek a klímacelebek.","id":"20190528_Ki_a_nagyobb_sztar_ezen_a_kepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83063211-83dd-4f21-973d-30302b324466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82c9996-7c30-4227-b2c3-88cd95af713a","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Ki_a_nagyobb_sztar_ezen_a_kepen","timestamp":"2019. május. 28. 10:27","title":"Ki a nagyobb sztár ezen a képen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem a vezetők, hanem a lemondást pedzegető politikus kényszerült hosszú magyarázkodásra a sajtó előtt. A párt elnöksége és frakciója még értékeli a választási eredményt, de a kudarcot nem varrták a listavezető Gyöngyösi Márton nyakába: a párt jelenlegi frakcióvezetője Brüsszelben folytathatja pályafutását. ","shortLead":"Nem mindenki gyomra vette be a csúfos választási szereplést a Jobbikban, a pártban azonban akkora a fegyelem, hogy nem...","id":"20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3846a167-efa4-4b02-a3f0-302eae174473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222be324-212f-4c11-88f5-30617a7b1d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_jobbik_gyongyosi_ep_valasztas_sneider","timestamp":"2019. május. 29. 17:58","title":"Gyöngyösi a csúcson, a Jobbik a gödörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap végén, sőt június elején is.\r

\r

","shortLead":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap...","id":"20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f65d5-5fe7-4ff0-9cc8-22425a7473b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","timestamp":"2019. május. 29. 05:06","title":"Felhő, eső, zivatar ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]