Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány még a gyanút is el akarja kerülni, hogy baj van az igazságszolgáltatás függetlenségével. ","shortLead":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan...","id":"20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824d24d9-0916-4748-8c54-c39232fc7f5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Meghatral_a_kormany_elhalasztja_a_kozigazgatasi_birosagok_bevezeteset","timestamp":"2019. május. 30. 10:51","title":"Meghátrál a kormány: elhalasztja a közigazgatási bíróságok bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e920af1-ea30-4a53-b6d7-9ee0e592721a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi azt mondta az Indexnek, hogy az utóbbi időben kialakult hajózási gyakorlat nagyon veszélyes volt. ","shortLead":"Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi...","id":"20190530_budapesti_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e920af1-ea30-4a53-b6d7-9ee0e592721a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f390fa-68d2-49f2-ba1d-3aeb77bd35be","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_budapesti_dunai_hajobaleset_elsullyedt_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 06:44","title":"Budapesti hajóbaleset: csak idő kérdése volt a tragédia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas ez a szint - határozott a Nemzetközi Sportdöntőbíróság. Caster Semenya most ezt a döntést támadta meg.","shortLead":"Gyógyszerekkel kell csökkenteni a tesztoszteronszintet, különben nem versenyezhet a nők között az, akinél túl magas...","id":"20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69154bff-258d-4dee-879a-ddef3f45a48a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf1a985-d7b1-410b-9848-f5df2dca2993","keywords":null,"link":"/sport/20190529_Birosagon_harcol_tovabb_Caster_Semenya_hogy_gyogyszerezes_nelkul_versenyezhessen","timestamp":"2019. május. 29. 21:36","title":"Bíróságon harcol tovább Caster Semenya, hogy gyógyszerezés nélkül versenyezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","shortLead":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","id":"20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d986f13-6d28-47ee-9ae1-7347c5ef4bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 29. 15:57","title":"Megtagadták a munkát, nem tartotta meg első óráját négy tanár Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót. Az elsüllyedt Hableány egy magyar vállalkozásé.","shortLead":"A nemzetközi hajózási piac egyre fontosabb szereplője üzemeltette a szerdai balesetben érintett nagyobb hajót...","id":"20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5784b44-8050-43ca-9883-5d584a738752","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_hajobaleset_viking_cruises_hableany_cegek","timestamp":"2019. május. 30. 13:35","title":"Cégméretben is óriási a különbség a Dunán ütköző hajók üzemeltetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"","category":"itthon","description":"A kormány MTA-s kutatóintézeti államosításról szóló előterjesztése sérti az Alaptörvényt több helyen is, mondja ki az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa állásfoglalása, és eltér a tárgyalásokon kidolgozott kompromisszumos javaslattól.\r

\r

","shortLead":"A kormány MTA-s kutatóintézeti államosításról szóló előterjesztése sérti az Alaptörvényt több helyen is, mondja ki...","id":"20190529_MTAs_kutatointezetek_a_kormany_terve_veszelyezteti_a_kutatas_Alaptorvenyben_garantalt_szabadsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c72db53-2fd0-441b-9343-4535461dd716","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_MTAs_kutatointezetek_a_kormany_terve_veszelyezteti_a_kutatas_Alaptorvenyben_garantalt_szabadsagat","timestamp":"2019. május. 29. 09:52","title":"MTA-s kutatóintézetek: A kormány terve veszélyezteti a kutatás Alaptörvényben garantált szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Komplikáció miatt világra kellett segíteni decemberben egy San Diegó-i babát a terhesség 24. hetén, most egészségesen térhetett haza. Ő a legkisebb súlyú újszülött a világon hivatalosan.\r

\r

","shortLead":"Komplikáció miatt világra kellett segíteni decemberben egy San Diegó-i babát a terhesség 24. hetén, most egészségesen...","id":"20190530_245_grammal_szuletett_a_baba_most_egeszsegesen_hazaterhetett_a_korhazbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad703e21-7045-402b-b196-fbb4401591ff","keywords":null,"link":"/elet/20190530_245_grammal_szuletett_a_baba_most_egeszsegesen_hazaterhetett_a_korhazbol","timestamp":"2019. május. 30. 11:20","title":"245 grammal született a baba, most egészségesen hazatérhetett a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]