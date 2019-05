Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"","category":"itthon","description":"A kormány MTA-s kutatóintézeti államosításról szóló előterjesztése sérti az Alaptörvényt több helyen is, mondja ki az Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa állásfoglalása, és eltér a tárgyalásokon kidolgozott kompromisszumos javaslattól.\r

\r

","shortLead":"A kormány MTA-s kutatóintézeti államosításról szóló előterjesztése sérti az Alaptörvényt több helyen is, mondja ki...","id":"20190529_MTAs_kutatointezetek_a_kormany_terve_veszelyezteti_a_kutatas_Alaptorvenyben_garantalt_szabadsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c72db53-2fd0-441b-9343-4535461dd716","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_MTAs_kutatointezetek_a_kormany_terve_veszelyezteti_a_kutatas_Alaptorvenyben_garantalt_szabadsagat","timestamp":"2019. május. 29. 09:52","title":"MTA-s kutatóintézetek: A kormány terve veszélyezteti a kutatás Alaptörvényben garantált szabadságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7875543-3a11-4e01-bb80-861090c86ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erősebb középkategóriás androidos telefonok közé érkezett a Motorola újdonsága. Nem kell drága telefont vennie annak, aki 5G-s hálózatot szeretne használni, a készülék ugyanis egy ügyes megoldással 5G-képessé tehető.","shortLead":"Az erősebb középkategóriás androidos telefonok közé érkezett a Motorola újdonsága. Nem kell drága telefont vennie...","id":"20190530_motorola_moto_z4_5g_moto_moddal_kozepkategorias_androidos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7875543-3a11-4e01-bb80-861090c86ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53af0a9c-aedb-4af9-bc2a-acbe168bba8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_motorola_moto_z4_5g_moto_moddal_kozepkategorias_androidos_telefon","timestamp":"2019. május. 30. 17:33","title":"5G-s is, meg nem is a Motorola legújabb telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","shortLead":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","id":"20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0408cbe2-4532-4664-8ef4-31055906d0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","timestamp":"2019. május. 30. 18:35","title":"Gyerekek haltak meg, amikor felborult egy csónak a Rajnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c46c59-5321-4c22-9b78-3aa47aad71fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2010 óta 43 százalékkal csökkent az üdítők kalóriatartalma átlagosan Magyarországon, közölte a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség.



","shortLead":"2010 óta 43 százalékkal csökkent az üdítők kalóriatartalma átlagosan Magyarországon, közölte a Magyar Ásványvíz...","id":"20190530_Egyre_egeszsegesebb_kevesbe_hizlalo_uditoket_iszunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62c46c59-5321-4c22-9b78-3aa47aad71fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa7a4662-5df9-4252-8166-81f4b416e7b4","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Egyre_egeszsegesebb_kevesbe_hizlalo_uditoket_iszunk","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Egyre egészségesebb, kevésbé hizlaló üdítőket iszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a Formula E iránt is érdeklődnek. ","shortLead":"Sőt, a Formula E iránt is érdeklődnek. ","id":"20190530_Meghosszabbitana_a_Forma1_licencet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9a877c-a515-434c-b1c7-52ae4d69f0b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Meghosszabbitana_a_Forma1_licencet_a_kormany","timestamp":"2019. május. 30. 18:22","title":"Meghosszabbítaná a Forma–1 licencét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök az ország turistáit ért magyarországi vízi baleset nyomán.","shortLead":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök...","id":"20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b39c5c7-076f-4449-860c-6ce4c4bb837a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","timestamp":"2019. május. 30. 05:25","title":"Dél-koreai tisztviselők érkeznek Budapestre a tragikus hajóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara szerint.","shortLead":"Hiába vállalnak az orvosok túlórákat, hiába sértik meg rendszeresen a munkajogi szabályokat, már ez sem elég a kamara...","id":"20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a4a061-2589-4647-8068-4d1892bfa7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Kimondta_az_orvosi_kamara_nem_biztosithato_a_biztonsagos_betegellatas","timestamp":"2019. május. 29. 20:27","title":"Kimondta az orvosi kamara: nem biztosítható a biztonságos betegellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","shortLead":"Csak hízik és hízik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, miközben máshonnan sokakat elküldtek/átraktak másik intézménybe. ","id":"20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a27f44-ce17-4233-88f7-f106c81d981b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c4d89c-8782-46a8-a9b8-3bcdc990e468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Leepitesek_tortentek_a_miniszteriumoknal_Rogan_propagandaosztalya_viszont_csak_no","timestamp":"2019. május. 29. 12:46","title":"Leépítések történtek a minisztériumoknál, Rogán propagandaosztálya viszont csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]