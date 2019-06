Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács elnöki pozíciójáról, a kísérletük azonban elbukott.","shortLead":"A Facebook éves közgyűlésén azt szerették volna elérni a befektetők, hogy Mark Zuckerberg mondjon le az igazgatótanács...","id":"20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8284b227-470e-40bb-89a1-f210b439d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8faa99-9c31-4105-827f-7c210f419e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_mark_zuckerberg_szavazas_reszvenyesek_facebook","timestamp":"2019. május. 31. 16:03","title":"Túlélte Mark Zuckerberg a szavazást, ahol leváltották volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8bb3af-8c5a-4312-bfd7-25e0bdb3dbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal a Duna budapesti szakaszán bekövetkezett baleset után egyelőre annyit tudunk: hét emberéletet követelt a tragédia. Ám azt, hogy pontosan mi történt szerda este a megáradt folyón, még időbe telhet kideríteni.","shortLead":"Egy nappal a Duna budapesti szakaszán bekövetkezett baleset után egyelőre annyit tudunk: hét emberéletet követelt...","id":"20190530_Rengeteg_a_nyitott_kerdes_a_dunai_hajobaleset_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8bb3af-8c5a-4312-bfd7-25e0bdb3dbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9727a4-265c-4587-9b7b-2da5484435db","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Rengeteg_a_nyitott_kerdes_a_dunai_hajobaleset_korul","timestamp":"2019. május. 30. 21:05","title":"Rengeteg a nyitott kérdés a dunai hajóbaleset körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"11 után pár perccel szállt le az Alitalia-gép a bukaresti repülőtéren, rajta Ferenc pápával. ","shortLead":"11 után pár perccel szállt le az Alitalia-gép a bukaresti repülőtéren, rajta Ferenc pápával. ","id":"20190531_Ferenc_papa_megerkezett_Romaniaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e218be01-9381-4bd5-85a1-162e7f9dc6b6","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Ferenc_papa_megerkezett_Romaniaba","timestamp":"2019. május. 31. 11:31","title":"Ferenc pápa megérkezett Romániába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját okozta. ","shortLead":"Már el is hagyta Budapestet a Viking Sigyn szállodahajó, amely a jelek szerint a Hableány szerdai katasztrófáját...","id":"20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144d5df7-c53d-4ae0-9677-0d587dee798e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_viking_sigyl_szallodahajo_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 31. 10:33","title":"Elhagyta Budapestet a szállodahajó, amelyik elsüllyeszthette a Hableányt - mutatjuk, hol jár most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","shortLead":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","id":"20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978bd1e-c6f2-40f4-9e22-f9e2fb055e73","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","timestamp":"2019. május. 30. 19:30","title":"A szigorú abortusztörvény miatt bojkottálhatja Georgia államot a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul megkapott \"ajándékba\" Simicska Lajos egykori üzlettársától, Nyerges Zsolttól. A kormány azonban kisegíti a várost.","shortLead":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul...","id":"20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db3628-02e4-4997-8259-424a916f8776","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","timestamp":"2019. május. 31. 09:52","title":"\"Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezekben a percekben is tart a mise, amelyet a katolikus egyházfő pontifikál a Mária-zarándokhelyen .","shortLead":"Ezekben a percekben is tart a mise, amelyet a katolikus egyházfő pontifikál a Mária-zarándokhelyen .","id":"20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9c6d8f-6bef-497e-b8c0-0187c5342bbf","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 01. 11:37","title":"Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Változnak a labdarúgás szabályai.","shortLead":"Változnak a labdarúgás szabályai.","id":"20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e26c9d71-a67b-4d2f-8a34-9d93f4cff944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae9c8a9d-b66e-4a9c-99a1-8530642390aa","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Holnaptol_a_focibiro_is_kaphat_sarga_lapot","timestamp":"2019. május. 31. 07:14","title":"Holnaptól a kapusedző is kaphat sárga lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]